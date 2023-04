Rund eine halbe Stunde lange konnten die Schweizerinnen im WM-Halbfinal gegen Kanada den Glauben an das Wunder am Leben halten. Doch am Ende resultierte in Kanada mit dem 1:5 doch die erwartet klare Niederlage. Dem Schweizer Selbstwertgefühl tat dies keinen Abbruch, wie Alina Müller anschliessend zu Protokoll gab: «Kanada kam wie eine Rakete. Ich bin mega stolz, wie wir gefightet haben.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Bronze-Spiel der Schweiz gegen Tschechien an der WM in Brampton ab 21 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

So habe man zunächst gar auf eine Führung gehofft. «Ich habe immer gehofft, dass wir bei 0:0 noch einen Konter oder einen Abpraller auf unsere Seite haben», erzählte die Torschützin des Ehrentreffers. Angeführt vom starken Goalie Andrea Brändli habe man den haushohen kanadischen Favoritinnen das Leben «50 Minuten lange schwer machen» können.

05:21 Video Schweiz scheitert im WM-Halbfinal an Kanada Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 21 Sekunden.

Der Auftritt mache Mut für das Bronzespiel gegen Tschechien am Sonntagabend: «Wenn wir dort diese Intensität aufs Eis bringen, kommt es gut.» Dazu ist jedoch eine klare Steigerung gegenüber der Gruppenphase unerlässlich. Beim 2:5 gegen die Tschechinnen blieb die Nati chancenlos, vor allem das Startdrittel verschlief man komplett.

Müller glaubt daran, dass die Revanche glückt. Der Halbfinal gegen Kanada sei «eine super Vorbereitung» gewesen, an Sprit im Tank mangle es ebenfalls nicht: «Für ein Medaillenspiel ist immer Energie vorhanden.» Man müsse mit einer Mischung aus Geschwindigkeit und Kampfgeist antreten, erklärt Müller. Und schickt eine Kampfansage voraus: «Wir freuen uns, sind bereit und bringen die Medaille für die Schweiz nach Hause.»