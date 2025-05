Finnland bezwingt Lettland an der Eishockey-WM mit 2:1 und bleibt auf Viertelfinal-Kurs.

Schweden lässt Frankreich keine Chance und gewinnt auch sein 6. Spiel in Stockholm.

Am Abend ist Kanada im Einsatz – das Spiel gegen die Slowakei gibt's live bei SRF.

Finnland - Lettland 2:1: Finnland bleibt nach dem 4. Sieg im 5. Spiel auf Viertelfinal-Kurs – und ein möglicher Gegner der Schweiz im Viertelfinal. Beim knappen Erfolg gegen Lettland in Stockholm zeichnete Mikko Lehtonen für den Siegtreffer verantwortlich. Der ZSC-Verteidiger traf in der 51. Minute in Überzahl zum 2:0. Nach dem Anschlusstreffer der Letten und einer Strafe gegen die Finnen geriet der Sieg noch einmal ins Wanken, der Ausgleich gelang Lettland aber nicht mehr. Die Letten hatten das Startdrittel mit 12:3 Abschlüssen dominiert, verpassten es aber, die Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Frankreich - Schweden 0:4: Schweden hat im 6. Vorrundenspiel in der Gruppe A den 6. Sieg eingefahren. Die «Tre Kronor» bezwangen Frankreich in Stockholm im Schongang mit 4:0. Lucas Raymond (14.) und Emil Heineman (15.) brachten den Weltmeister von 2018 innert 58 Sekunden auf Erfolgskurs. Im Mitteldrittel erhöhte Elias Lindholm im Powerplay auf 3:0, ehe Isac Lundeström (45.) den Sieg mit dem 4. Schweden-Treffer veredelte. Die Equipe von Trainer Sam Hallam lässt mit ihren Auftritten in der Gruppenphase aufhorchen: Das Torverhältnis Schwedens lautet 25:3.

Resultate