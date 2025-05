Kanada kantert an der Eishockey-WM in der Gruppe A auch die Slowakei nieder.

Auch Schweden ist im Schuss: Frankreich geht in Stockholm mit 0:4 unter.

Finnland bezwingt Lettland mit 2:1 und bleibt auf Viertelfinal-Kurs.

Kanada - Slowakei 7:0: Kanada bleibt in der Gruppe A eine Macht. Die Nordamerikaner deklassierten die Slowakei ohne an ihre Grenzen zu gehen mit 7:0. Immerhin eine Viertelstunde lang konnten die Aussenseiter die Null halten, dann schlugen die «Ahornblätter» aber innert 64 Sekunden doppelt zu: Brandon Montour (15.) und Tyson Foerster (16.) reüssierten. Im Mitteldrittel zog der Rekordweltmeister (23 Titel) mit drei Toren auf 5:0 davon. Im Schlussabschnitt folgten zwei weitere Treffer – die NHL-Superstars Sidney Crosby und Nathan MacKinnon trafen je zweifach.

Frankreich - Schweden 0:4: Auch Schweden bleibt in der Gruppe A makellos. Die «Tre Kronor» bezwangen Frankreich in Stockholm im Schongang mit 4:0. Lucas Raymond (14.) und Emil Heineman (15.) brachten den Weltmeister von 2018 innert 58 Sekunden auf Erfolgskurs. Im Mitteldrittel erhöhte Elias Lindholm im Powerplay auf 3:0, ehe Isac Lundeström (45.) den Sieg mit dem 4. Schweden-Treffer veredelte. Die Equipe von Trainer Sam Hallam lässt mit ihren Auftritten in der Gruppenphase aufhorchen: Das Torverhältnis Schwedens lautet 25:3.

Finnland - Lettland 2:1: Finnland bleibt nach dem 4. Sieg im 5. Spiel auf Viertelfinal-Kurs – und ein möglicher Gegner der Schweiz im Viertelfinal. Beim knappen Erfolg gegen Lettland in Stockholm zeichnete Mikko Lehtonen für den Siegtreffer verantwortlich. Der ZSC-Verteidiger traf in der 51. Minute in Überzahl zum 2:0. Nach dem Anschlusstreffer der Letten und einer Strafe gegen die Finnen geriet der Sieg noch einmal ins Wanken, der Ausgleich gelang Lettland aber nicht mehr. Die Letten hatten das Startdrittel mit 12:3 Abschlüssen dominiert, verpassten es aber, die Überlegenheit in Tore umzumünzen.

