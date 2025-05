Per E-Mail teilen

Das US-Team gibt im WM-Gruppenspiel gegen Deutschland einen 3:0-Vorsprung preis, gewinnt am Ende aber mit 6:3.

Tschechien lässt beim 8:1 gegen Kasachstan nichts anbrennen und steht im Viertelfinal.

In Herning steht am Samstagabend das 6. Gruppenspiel von Gastgeber Dänemark gegen Norwegen an.

USA - Deutschland 6:3: Die USA haben im Kampf um die Viertelfinals einen richtungsweisenden Sieg gefeiert. Nach dem ersten Drittel führte das US-Team gegen Deutschland standesgemäss mit 3:0, verspielte diesen Vorsprung in der Folge aber fahrlässig. Mit drei Toren innert 7 Minuten meldeten sich die Deutschen im Mittelabschnitt eindrücklich zurück, der Treffer zum 3:3 fiel in Überzahl. Die USA hatten bereits gegen Norwegen einen 5:1-Vorsprung verspielt. Anders als gegen die Skandinavier rückte man die Kräfteverhältnisse gegen Deutschland aber noch in der regulären Spielzeit zurecht. Conor Garland (45.) im Powerplay, Logan Cooley (57.) und Clayton Keller (59.) ins leere Gehäuse sorgten im Schlussdrittel für die Differenz.

Legende: Hatte besonders im Mitteldrittel einiges zu tun US-Goalie Joey Daccord. Keystone/EPA Ritzau Scanpix/Claus Fisker

Tschechien - Kasachstan 8:1: Tschechien hat den Viertelfinal-Einzug gegen Kasachstan eindrücklich klargemacht. HCD-Legionär Matej Stransky hatte den Weltmeister früh (6.) auf Kurs gebracht. Kurz nach der ersten Pause erhöhten die Tschechen, um Spielmitte legte wiederum Stransky das 3:0 nach. Danach folgte die grosse Roman-Cervenka-Show. Der langjährige National-League-Spieler traf dreifach (38./54./56.). Zwischendurch war Wjatscheslaw Kolesnikow (48.) der kasachische Ehrentreffer gelungen. Den 8:1-Schlusspunkt setzte Adam Klapka.

Resultate