Die Viertelfinal-Partien an der WM in Lettland und Finnland bieten einiges an Spektakel.

Legende: Wird Deutschland wieder zur Stolperfalle? Die Mannschaft des DEB ruft schlechte Erinnerungen hervor. KEYSTONE / Peter Schneider

Finnland – Kanada (DO, 19:20 Uhr, Tampere)

Im Viertelfinal kommt es bereits zu einem vorgezogenen Final. Der Rekordweltmeister Kanada bittet den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Finnland zum Tanz. Die Kanadier stolperten in der Gruppenphase über Norwegen und die Schweiz, die Finnen verloren gegen die Mitfavoriten aus Schweden und den USA. In allen bisherigen Direktduellen haben die Nordamerikaner die Nase vorne und führen mit 12:10 Siegen.

Schweiz – Deutschland (DO, 15:20 Uhr, Riga)

In den Viertelfinals erwartet die Schweiz ein Aufeinandertreffen mit Deutschland. Bei dem Gegner läuten bei den Schweizern die Alarmglocken: Bereits an der WM 2021 in Lettland forderten die Deutschen die Mannschaft von Patrick Fischer. Damals verlor die Schweiz auf dramatische Art und Weise im Penaltyschiessen und schied aus dem Turnier aus. An diesem Turnier kämpften die Deutschen mit Startschwierigkeiten, kamen aber immer besser in Fahrt. Die Schweiz hingegen verlor nur das letzte Gruppenspiel gegen Lettland nach Verlängerung, auch weil diverse Leistungsträger geschont wurden.

04:47 Video Archiv: Die Schweiz scheidet 2021 gegen Deutschland aus Aus Sport-Clip vom 03.06.2021. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 47 Sekunden.

USA – Tschechien (DO, 15:20 Uhr, Tampere)

Ähnlich wie die Schweiz zeigten auch die USA lediglich im letzten Gruppenspiel gewisse Schwächen, blieben jedoch ungeschlagen. Gegen Schweden führten die Nordamerikaner lange Zeit, mussten aber dennoch den Umweg über die Verlängerung nehmen. Die Tschechen hingegen hatten einen etwas holprigeren Weg in die Viertelfinals. Zunächst erlitten sie eine Niederlage gegen Lettland und zum Abschluss der Gruppenphase zwei weitere gegen die Schweiz und Kanada. Doch wie allgemein bekannt, spielt die bisherige Leistung in der K.o.-Phase keine Rolle mehr.

Lettland – Schweden (DO, 19:20 Uhr, Riga)

Welch euphorisierende Atmosphäre herrschte beim letzten Gruppenspiel der Letten gegen die Schweiz! Mit einem 4:3-Sieg in der Verlängerung bezwangen die Gastgeber die bis dahin ungeschlagenen Schweizer. Diese Punkte waren von grosser Bedeutung, da andernfalls das Ausscheiden in der Vorrunde gedroht hätte. Die Schweden hingegen starteten gut ins Turnier. Gegen den Co-Gastgeber Finnland erkämpften sich die Skandinavier den Sieg im Penaltyschiessen. Einzig gegen die USA gab es einen kleinen Dämpfer für den Weltmeister von 2018.