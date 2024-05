Per E-Mail teilen

An der Eishockey-WM in Tschechien setzt sich der Gastgeber im Viertelfinal gegen die USA knapp mit 1:0 durch.

Finnland zwingt Schweden in die Verlängerung, unterliegt dort aber mit 1:2.

Kanada schlägt die Slowakei problemlos und fordert nun die Schweiz heraus.

Hier geht es zum Überblick der Halbfinal-Affichen.

USA – Tschechien 0:1

Einem animierten, rasanten Startdrittel in der äusserst stimmungsvollen Prag Arena fehlte nur etwas: Tore. Das erste fiel dann nach der ersten Pause, im ersten Powerplay der Tschechen. Trevor Zegras war erst seit 16 Sekunden in der Kühlbox, als Bruins-Legionär Pavel Zacha den Puck mit dem Körper ins Tor ablenkte.

Roman Cervenka hatte kurz darauf die Chance auf das 2:0 (31.), knallte die Scheibe aber an die Latte. Im Schlussdrittel verteidigten die Gastgeber beherzt und diszipliniert, es wurde keine Strafe mehr ausgesprochen. Zwischen den Pfosten hielt Torhüter Lukas Dostal dicht. Nach der Partie wurde er zu Recht zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet – mit 36 gehaltenen Schüssen und einem Shutout.

Das sind die WM-Halbfinals Box aufklappen Box zuklappen Die Halbfinals an der Eishockey-WM können Sie am Samstag, 25. Mai, live bei SRF verfolgen: Tschechien – Schweden : 14:20 Uhr, live auf SRF zwei

: 14:20 Uhr, live auf SRF zwei Kanada – Schweiz: 18:20 Uhr, live auf SRF zwei

Schweden – Finnland 2:1 n. V.

Im Duell der beiden nordischen Länder dominierte Schweden nach Belieben. 24:8 lautete das Schussverhältnis zugunsten der «Tre Kronor» nach 40 Minuten, der Spielstand war aber weiterhin ausgeglichen, 0:0. Die Schweden mussten sich weiter gedulden – bis zur 56. Minute. Rasmus Dahlin traf zur vermeintlichen schwedischen Erlösung.

Denn die Finnen, die im Schlussdrittel ein Chancenplus aufwiesen, hatten noch eine Antwort bereit: Ohne Torhüter glich Hannes Bjorninen in der Schlussminute aus, das Spiel ging in die Verlängerung. Dort handelte sich der Finne Konsta Helenius nach 65 Spielminuten die entscheidende Strafe ein. Eine knappe Minute später schoss Joel Eriksson Ek Schweden in den Halbfinal, dort kommt zum Duell mit Gastgeber Tschechien.

04:50 Video Zusammenfassung Schweden – Finnland Aus Sport-Clip vom 23.05.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 50 Sekunden.

Kanada – Slowakei 6:3

Kanada steht zum 10. Mal in Folge in einem WM-Halbfinal. Der Titelverteidiger wurde im Duell mit Aussenseiter Slowakei seiner Favoritenrolle schon früh gerecht. Jared McCann (3.) mit der Backhand und Pierre-Luc Dubois (5.) nach einem Ablenker sorgten für die frühe 2-Tore-Führung der Kanadier.

Ein missglückter Abwehrversuch von Kanadas Brandon Hagel brachte die Slowakei zwar wieder heran (8.). Zu Beginn des Mitteldrittels (24.) stellten die Kanadier in Person von Nick Paul den 2-Tore-Vorsprung aber wieder her. Im Schlussdrittel fielen binnen 46 Sekunden drei Tore, auf Kanadas Doppelschlag (47.) folgte das 2:5 durch die Slowaken (48.). Diese kamen zwar nochmals auf 3:5 heran (57.), kassierten durch Paul in der Schlussminute aber noch das alles entscheidende 3:6.