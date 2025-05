Tschechien zieht wieder an der Schweiz vorbei

Legende: Deutschland streckte sich vergebens Gegen starke Tschechen waren in Herning am Montag keine Punkte zu holen. Reuters/Action Images

Tschechien übernimmt an der Eishockey-WM in der Gruppe B dank eines 5:0 gegen Deutschland wieder die Tabellenführung vor der Schweiz.

Die Deutschen stehen nach der 3. Niederlage in Folge vor einem «Endspiel» um den Viertelfinal-Einzug gegen Dänemark.

Am Abend kommt es im Kampf gegen den Abstieg zum Duell Ungarn – Norwegen.

Nach 3 Runden schaute es für Deutschland an der WM in Herning (DEN) formidabel aus. Dank dreier klarer Erfolge über Ungarn, Kasachstan und Norwegen führte die DEB-Equipe von Coach Harold Kreis die Gruppe B an. Doch dann folgte das 1:5 gegen die Schweiz und damit eine Niederlagen-Serie.

Nach dem 0:5 im 6. Spiel gegen Tschechien steht Deutschland noch immer bei 9 Zählern und ist damit punktgleich mit Dänemark. Am Dienstag um 20:20 Uhr kommt es zum grossen Showdown zwischen diesen beiden Teams. Die Ausgangslage ist simpel: Der Gewinner zieht in die Viertelfinals ein, für den Verlierer ist die WM beendet.

Deutschland und der Pfosten

Im Spiel gegen Tschechien geriet Deutschland in der 6. Minute in Unterzahl in Rückstand. NHL-Superstar David Pastrnak traf mit seinem 5. Turniertor zum 1:0. Kurz vor und nach der 1. Drittelspause verpasste das Kreis-Team das 1:1 zweimal haarscharf: Lausanne-Stürmer Dominik Kahun traf backhand statt ins leere Tor nur den Pfosten (20.) und Tim Stützle beförderte den Puck nach schönem Solo ebenfalls ans Gehäuse (25.). Damit wartet der Ottawa-Angreifer noch immer auf sein 1. Tor im Nationalteam.

So waren es die abermals rundum überzeugenden Tschechen, die im Mitteldrittel auf 3:0 erhöhten. Pastrnak assistierte zum 2:0 in der 27. Minute und führt die Skorerliste nun zusammen mit Teamkollege Roman Cervenka (2 Assists) mit 12 Punkten an. Die endgültige Entscheidung fiel nach 43 Sekunden im Schlussdrittel. Detroit-Verteidiger Moritz Seider vertändelte als letzter Mann auf dem frischen Eis die Scheibe – Jakub Lauko sagte danke und stellte auf 4:0.

Deutschland kam zwar weiter zu vielversprechenden Möglichkeiten, sündigte aber im Abschluss. So spielte Tschechien, das noch das 5:0 durch Jakub Flek nachlegte, erstmals an diesem Turnier zu null und Goalie Daniel Vladar feierte einen Shutout.

Resultate