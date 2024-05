Bei der Bekanntgabe des Schweizer WM-Kaders hat Patrick Fischer für Roman Josi einen Platz freigelassen. Diesen wird der Berner definitiv einnehmen. Der Captain der Nashville Predators erhielt vom NHL-Klub die Freigabe und wird die Nati an der WM verstärken. Damit darf Fischer erstmals seit 2019 wieder auf die Qualitäten des Ausnahme-Verteidigers zählen.

Josi steht der Nati schon am Freitag im Auftaktspiel gegen Norwegen zur Verfügung. Der 33-Jährige wird seine neunte WM mit der Schweiz bestreiten. Er gehörte 2013 in Stockholm und auch 2018 in Kopenhagen zum Schweizer Silbermedaillen-Team.

Noch am Donnerstag wird Josi mit grosser Vorfreude in den Flieger steigen: «Ich freue mich unglaublich, in die Nati einzurücken und wieder eine WM zu spielen. Ausserdem freue ich mich auf meine Teamkollegen und natürlich unsere Fans», liess der 33-Jährige via Instagram verlauten.