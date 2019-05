Nach 4 Startsiegen warten an der WM in Bratislava nun der Reihe nach Schweden, Russland und Tschechien auf die Schweiz.

Die Schweiz ist mit 4 Siegen hervorragend in die WM in der Slowakei gestartet. Zwar stieg die Nati als Favorit in jedes Spiel, wie das Team von Patrick Fischer die budgetierten 12 Punkte aber geholt hat, war durchaus beeindruckend.

Nun aber warten die grösseren Brocken auf die Nati, die mit den Viertelfinals planen und sich mit jedem Punkt gegen einen «Grossen» eine bessere Ausgangslage für die K.o.-Phase schaffen kann. Wir analysieren die nächsten Schweizer Gegner:

Schweden

Anzahl WM-Titel: 11 (zuletzt 2017 und 2018).

Bekannteste Spieler an der WM: Loui Eriksson, Henrik Lundqvist, Patric Hörnqvist, Gabriel Landeskog, William Nylander (insgesamt 21 NHL-Spieler).

Loui Eriksson, Henrik Lundqvist, Patric Hörnqvist, Gabriel Landeskog, William Nylander (insgesamt 21 NHL-Spieler). Bisheriger Turnierverlauf: Tschechien-Schweden 5:2, Italien-Schweden 0:8, Norwegen-Schweden 1:9, Schweden-Österreich 9:1.

Das sagt SRF-Experte Mario Rottaris: «Schweden ist eher bescheiden ins Turnier gestartet, kam zu Beginn gegen Tschechien unter die Räder, danach kamen zwei leichte Pflichtsiege. Daher ist die Mannschaft derzeit eine Wundertüte. Eindrücklich ist die Verteidigung, in der jeder Spieler über 1,90 Meter ist. Schweden ist zu Beginn der Spiele und Drittel verwundbar, die Schweden starten jeweils eher träge in die Partien.» (siehe Video oben)

Legende: Starpower bei Schweden Captain Oliver Ekman-Larsson und Torhüter Henrik Lundqvist. imago images

Russland

Anzahl WM-Titel: 27 (zuletzt 2012 und 2014).

Bekannteste Spieler an der WM: Alexander Owetschkin, Jewgeni Malkin, Ilja Kowaltschuk, Nikita Kutscherow, (insgesamt 14 NHL-Spieler).

Alexander Owetschkin, Jewgeni Malkin, Ilja Kowaltschuk, Nikita Kutscherow, (insgesamt 14 NHL-Spieler). Bisheriger Turnierverlauf: Russland-Norwegen 5:2, Russland-Österreich 5:0, Russland-Tschechien 3:0, Russland-Italien 10:0.

Das sagt SRF-Experte Mario Rottaris: «Bei Russland gibt es nicht viele Dinge, die nicht gut sind. Eine Mannschaft gespickt mit Stars. Der ganz grosse Star im Team ist indes der Puck. Jeder Spieler kann mit der Scheibe umgehen, verfügt über unglaubliches Stockhandling. Verwundbar ist Russland dann, wenn sich die Verteidiger zu stark ins Offensivspiel integrieren. Dann werden die Russen zu verspielt und sind bei einem gradlinigen Konterspiel verwundbar.»

Tschechien

Anzahl WM-Titel: 12 (zuletzt 2005 und 2010).

Bekannteste Spieler an der WM: Michael Frolik, Dominik Kubalik, Jakub Voracek (insgesamt 12 NHL-Spieler).

Michael Frolik, Dominik Kubalik, Jakub Voracek (insgesamt 12 NHL-Spieler). Bisheriger Turnierverlauf: Tschechien-Schweden 5:2, Norwegen-Tschechien 2:7, Russland-Tschechien 3:0, Tschechien-Lettland 6:3.

Das sagt SRF-Experte Mario Rottaris: «Tschechien macht mir einen guten Eindruck, verfügt über einen guten Mix aus solidem Handwerk und technischer Eishockey-Kunst. Was aber fehlt, ist ein Zauberer im Team. Tschechien ist vorab zu Beginn von jedem Drittel enorm gefährlich, sie kommen jeweils wie die Feuerwehr. Verwundbar sind die Tschechen, wenn man das Tempo fortlaufend hochhält. Dann verlieren sie auf dem Eis etwas die Orientierung.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.05.2019, 20:00 Uhr.