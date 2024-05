Wenn die Schweiz am Sonntagabend im WM-Final auf Gastgeber Tschechien trifft, wird die Arena in Prag beben.

Legende: Sorgen für eine einzigartige Atmosphäre die tschechischen Fans in der Arena in Prag. Reuters/Eva Korinkova

Bereits vor einem Jahr bei den WM-Spielen von Co-Gastgeber Lettland war die Stimmung in der Arena in Riga atemberaubend. Zugegeben: Ich hätte zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht, dass es noch lauter, noch leidenschaftlicher, noch imposanter geht. Ich habe mich getäuscht.

Was im Stadion in Prag bei den Partien des Gastgebers auf den Rängen abging, ist nur schwer in Worte zu fassen. Oder wie soll man das beschreiben, wenn knapp 17'500 Fans auf und ab hüpfen und die Hütte zum Vibrieren bringen? Fantastisch, überwältigend, verrückt: Egal mit welchem Adjektiv man Familie, Freunden und Bekannten in der Heimat die Atmosphäre zu beschreiben versucht, gefühlt schafft man es nicht, das Erlebte in Worten nach Hause zu transportieren.

Drei Stunden pure Unterhaltung

Einen nicht unwesentlichen Teil zur einzigartigen Stimmung tragen auch die Organisatoren bei. Als ich beim Startspiel der Tschechen zum ersten Mal dieses Ambiente erleben durfte, war es in etwa so wie für ein Kind, das vom Weihnachtsmann derart reich beschenkt wurde, dass es gar nicht wusste, wo es mit dem Auspacken beginnen soll. Unterhaltung und Adrenalin pur, Eindrücke soweit das Auge reicht.

00:39 Video Schon vor dem ersten Puckeinwurf herrscht Gänsehaut-Stimmung Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 00:21 Video ... und plötzlich hüpfen über 17'000 Zuschauer auf und ab Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Jeder noch so kurze Spielunterbruch wurde genutzt, um auf dem grossen Videowürfel die Zuschauer abzuholen, zum Beispiel mit einem Fan-Promi-Vergleich. So wurde beispielsweise ein Foto von Bob Marley gezeigt und Sekunden später erschien auf dem Videowürfel ein «Doppelgänger», der sich unter den Fans befand.

Der Stadion-DJ wusste mit Musik zu überzeugen, die auf die jeweiligen Teams und Nationen zugeschnitten waren. Und nicht zu vergessen: Bob und Bobek, die WM-Maskottchen, welche immer wieder für ein Schmunzeln sorgten.

Legende: Sind an der WM sehr beliebt Die beiden Hasen «Bob» und «Bobek». Imago Images/Action Images

Nati weiss schon, wie es sich anfühlt

Im WM-Halbfinal gegen die Schweden beschlich einem zuweilen das Gefühl, dass die favorisierten Skandinavier von der Atmosphäre in der Arena in Prag übermannt wurden. Die Schweden bestritten ihr erstes Spiel in der Hauptstadt, bis und mit Viertelfinal hatten sie alle Partien in Ostrava absolviert.

06:19 Video Tschechien überfährt Schweden im WM-Halbfinal Aus Sport-Clip vom 25.05.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 19 Sekunden.

Dort war die Stimmung gemäss den deutschen Kollegen vom ZDF besonders in den Spielen mit polnischer und slowakischer Beteiligung zwar auch sehr gut. Prag ist aber nochmals ein anderes Level.

Anders als die Schweden haben die Schweizer bereits Bekanntschaft gemacht mit dem tobenden Rund in Prag. Im dritten Gruppenspiel kam es zum Rencontre mit dem Gastgeber, welches die Nati mit 2:1 nach Penaltyschiessen für sich entschied.

06:52 Video Nati setzt sich in der Gruppenphase knapp gegen Tschechien durch Aus Sport-Clip vom 13.05.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 52 Sekunden.

Seither sind aber knapp zwei Wochen vergangen. Inzwischen sind die tschechischen Fans noch lauter. Es würde kaum verwundern, wenn sie im Final nochmals eine Schippe drauflegen. Obwohl, das geht eigentlich gar nicht.