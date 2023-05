Ab Mitte Mai findet in Riga und Tampere die Eishockey-WM statt. Hier erhalten Sie die elementarsten Infos zum Turnier.

Legende: Um diese Trophäe geht es Im Vorjahr durften die Finnen den Pokal nach einem dramatischen 4:3-Finalsieg gegen Kanada vor heimischem Publikum in Empfang nehmen. IMAGO / Bildbyran

Wann und wo steigt die Eishockey-WM 2023?

Das jährlich ausgetragene Turnier findet in diesem Jahr vom 12. bis 28. Mai statt. Gastgeber sind Riga und Tampere. Die Vorrunden-Partien der Gruppe A werden in Finnland absolviert, jene der Gruppe B mit der Schweiz in Lettland.

Ursprünglich hätte die WM 2023 in St. Petersburg stattfinden sollen. Die Austragung wurde Russland wegen des Überfalls auf die Ukraine jedoch entzogen.

Welche Nationen sind mit dabei?

Gruppe A Gruppe B Finnland Kanada USA Tschechien Schweden Schweiz Deutschland Slowakei Dänemark Lettland Frankreich Norwegen Österreich Kasachstan Ungarn Slowenien

Wie schon im letzten Jahr wurden Russland und Belarus von der WM-Teilnahme ausgeschlossen. Neu mit dabei sind im Vergleich zum Vorjahr die beiden Aufsteiger aus der Division I Ungarn und Slowenien. Italien und Grossbritannien stiegen 2022 ab. Titelverteidiger ist Co-Gastgeber Finnland.

05:41 Video Archiv: Finnland entthront 2022 Kanada Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 41 Sekunden.

In welchen Stadien wird gespielt?

1 / 2 Legende: Arena Tampere Die Arena in Tampere fasst 13'500 Zuschauer und war bereits an der WM im Vorjahr eine Spielstätten. Das Stadion wurde erst im Dezember 2021 eröffnet und dient seither auch als Heimstätte für die beiden finnischen Topklubs Tappara Tampere sowie Tampereen Ilves. EPA/KIMMO BRANDT 2 / 2 Legende: Arena Riga, Riga Im Stadion im Norden Rigas wurden bereits in den Jahren 2006 und 2021 WM-Spiele ausgetragen. Die Arena bietet Platz für 10'300 Zuschauer. Es ist das Heimstadion von Dinamo Riga, das nach dem Rückzug aus der russischen KHL seit dieser Saison wieder in der heimischen Liga OHL am Spielbetrieb teilnimmt. IMAGO / Scanpix

Wie sieht der Spielplan der Schweiz aus?

Die Nati bestreitet sämtliche Vorrundenpartien in Riga. Beendet die Schweiz ihre Gruppe auf Platz 3 oder 4, würde der Viertelfinal in Tampere steigen. Ab den Halbfinals wird nur noch in Tampere gespielt.

Wie funktioniert der Modus?

In den jeweiligen 8er Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden. Die Top 4 jeder Gruppe erreichen die Viertelfinals. In der Runde der letzten 8 kommt es zu folgenden Paarungen:

Sieger Gruppe A Vierter Gruppe B Zweiter Gruppe B Dritter Gruppe A Sieger Gruppe B Vierter Gruppe A Zweiter Gruppe A Dritter Gruppe B

Im Halbfinal treffen die Sieger der ersten beiden und jene der letzten beiden Viertelfinals aufeinander.