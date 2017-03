Geglückter WM-Auftakt für die Schweiz

Die Schweizer Frauen-Nati ist mit einem Sieg in die WM in Plymouth (USA) gestartet. Das Team von Trainerin Daniela Diaz besiegte Tschechien mit 2:1 nach Penaltyschiessen.

Im Penaltyschiessen avancierten Christine Meier und Florence Schelling zu den grossen Figuren auf Schweizer Seite. Meier, die fünfte Schweizer Schützin, brachte ihr Team in Führung. In der Folge parierte Torhüterin Schelling auch den letzten Versuch der Tschechinnen und sicherte der Schweiz den Sieg.

Schelling patzt – Tschechien trifft

In der regulären Spielzeit war die Nati in der 35. Minute in Rückstand geraten. Ausgerechnet Schelling, die ansonsten einmal mehr eine überzeugnede Leistung zeigte, unterlief dabei der entscheidende Fehler. In Überzahl versuchte sie das Spiel schnell zu machen, spielte die Scheibe aber zur Tschechin Tereza Vanisova, die mit etwas Glück zum 1:0 traf.

Diesem Rückstand rannte die Schweiz lange nach. Erst in der 57. Minute gelang dem Diaz-Team der Ausgleich. Im Powerplay bediente Alina Müller Evelina Raselli, die zum 1:1 einschob.