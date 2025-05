Im Topspiel der Gruppe A besiegt Finnland an der Eishockey-WM Kanada mit 2:1 n.P.

Frankreich verliert das kapitale Spiel gegen Slowenien mit 1:3 und steht vorzeitig als Absteiger fest.

Kanada – Finnland 1:2: WM-Topfavorit Kanada hat im 6. Spiel erstmals Punkte abgegeben. Beim 1:2 n.P. scheiterten Sidney Crosby, Nathan MacKinnon & Co. Mal für Mal an Juuse Saros. Der Nashville-Goalie parierte am Ende 37 Schüsse. Einziger kanadischer Torschütze blieb Ryan O'Reilly, der nach einem Fehler von Harri Pesonen in Unterzahl zum 1:0 traf (38.). Finnland bäumte sich im Schlussdrittel noch einmal auf und wurde für den Effort mit dem Ausgleich durch Patrik Puistola belohnt (48.). Weil auch in der Verlängerung bei 3-gegen-3 kein Treffer fiel, musste das Penaltyschiessen entscheiden. Am Dienstag geht es für die «Ahornblätter» gegen Schweden um den Sieg in der Gruppe A. Bei einer Niederlage nach 60 Minuten könnte Finnland in der Tabelle noch vorbeiziehen.

Frankreich – Slowenien 1:3: Seit der Rückkehr in die Top-Division im Jahr 2007 fehlten die Franzosen nur 2019. Nun müssen sie nach dem Wiederaufstieg 2021 erneut den Gang in die zweithöchste Division antreten. Der «Equipe Tricolore» wurde gegen das vor der Partie ebenfalls nur einen Punkt aufweisende Slowenien ein schwaches 1. Drittel zum Verhängnis. Zan Jezovsek brachte die Osteuropäer in Stockholm in der 10. Minute im Powerplay in Führung, Nik Simsic erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Dazwischen scheiterte der Slowene Jan Drozg mit einem Penalty. Mehr als den Anschlusstreffer durch Tim Bozon (59.) brachte Frankreich nicht zu Stande. 15 Sekunden vor dem Ende machte Matic Torok mit einem Schuss ins leere Gehäuse alles klar.

Eishockey-WM