Die Eishockey-Nati bekommt an der Heim-WM im kommenden Jahr in der Vorrunde die Chance auf eine Revanche gegen die USA.

Legende: Es kommt in Zürich zum Wiedersehen Die Schweiz bekommt es an der Heim-WM erneut mit den USA zu tun. Keystone/EPA/Magnus Lejhall

10 Tage nach der bitteren Niederlage im WM-Final gegen die USA richtet sich der Blick der Eishockey-Nati bereits nach vorne. Am Mittwoch definierte der Weltverband IIHF die Gruppeneinteilungen für die WM 2026 in der Schweiz. Diese basieren einerseits auf der IIHF-Weltrangliste. Zudem wurden die Wünsche des Organisationskomitees berücksichtigt.

Zwei Derbys für die Schweiz

Die Vorrundenpartien der Gruppe A mit der Schweiz werden in Zürich ausgetragen. Die nach Papierform stärksten drei Gruppengegner der Schweiz sind die USA, Finnland und Deutschland. Weiter misst sich die Nati mit Lettland, Österreich, Ungarn und Aufsteiger Grossbritannien.

In die Gruppe B, welche in Freiburg ausgespielt wird, wurden Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien und Italien eingeteilt. In der Saanestadt gehen zudem zwei Viertelfinals über die Bühne. Das finale Wochenende steigt in Zürich.

Der Spielplan soll gemäss IIHF im Sommer finalisiert werden.