Dank eines 4:3-Sieges in der Overtime gegen die USA zieht Deutschland an der Eishockey-WM in Finnland ins Endspiel ein.

Die Deutschen gleichen in der regulären Spielzeit erst 83 Sekunden vor Schluss aus.

Gegner im Final ist Kanada, das gegen Lettland vom 1:2 zum 4:2 kommt.

Deutschland steht überraschend im WM-Final. Im zweiten Halbfinal gegen die USA in Tampere siegten die Deutschen in der Overtime 4:3. Der entscheidende Treffer gelang Frederik Tiffels nach einem herrlichen Solo nach 8 Minuten in der Verlängerung.

Zuvor hatte Marcel Noebels die Deutschen 83 Sekunden vor Ende überhaupt erst in die Overtime gerettet. Er verwertete einen Abpraller. Die Nordamerikaner werden sich derweil ärgern: Sie waren insgesamt 44 Minuten in Führung und bis zum 3:4 nie im Rückstand gelegen.

Alex Tuch (2.) und Rocco Grimaldi (4.) hatten früh für einen Zwei-Tore-Vorsprung gesorgt. Die Deutschen egalisierten diesen durch Daniel Fischbuch (13.) und Maksymilian Szuber (17.) noch im ersten Abschnitt. Mikey Eyssimont erzielte schliesslich im Mitteldrittel die 3:2-Führung, die 29 Minuten Bestand halten sollte. Aus Sicht der USA war dies natürlich knapp eineinhalb Minuten zu wenig lang.

Kanada zum 4. Mal in Folge

Gegner im Endspiel werden die Kanadier sein. Deren 18-jähriges Supertalent Adam Fantilli hatte, ebenfalls in Tampere, im ersten Halbfinal gegen Lettland mit einer feinen Einzelleistung das Game-Winning-Goal zum 3:2 erzielt und machte damit die Wende in einem engen Spiel perfekt. 43 Sekunden vor Schluss zerschlug Scott Laughton mit seinem Treffer ins leere Tor die lettischen Hoffnungen auf einen erstmaligen Finaleinzug endgültig.

Der Rekordweltmeister hatte zweimal in Rückstand gelegen. Dans Locmelis sorgte in der 9. Minute nach einem Abpraller für die lettische Führung. Auf den Ausgleich durch Samuel Blais tief im Mitteldrittel reagierte der Co-Gastgeber postwendend: Rudolf Balcers traf für die Balten eine Minute später zum 2:1.

Nur 45 Sekunden nach der zweiten Pause lenkte Jack Quinn das Geschehen in die für Kanada richtigen Bahnen. Von hinter dem Tor schoss er Lettland-Keeper Arturs Silovs an. Via dessen Maske fand die Scheibe den Weg ins Tor zum 2:2. Kanada steht zum vierten Mal in Folge im WM-Final, der am Sonntag stattfindet.

