Die International Ice Hockey Federation hat den Spielplan der WM 2020 in Zürich und Lausanne bekanntgegeben.

Heim-WM in Zürich und Lausanne

Im Eröffnungsspiel vom 8. Mai in Zürich trifft Weltmeister Finnland auf die USA – in der Lausanne Arena spielt der letztjährige Silbermedaillengewinner Kanada gegen Deutschland. Das Schweizer Team greift im Abendspiel im Zürcher Hallenstadion gegen Russland ins Turniergeschehen ein. In Lausanne trifft Schweden gleichzeitig auf Tschechien.

Die Gruppenspiele der Schweiz Datum Partie Ort 8. Mai, 20:20 Uhr

Russland - Schweiz

Zürich 9. Mai, 20:20 Uhr

Schweiz - Kasachstan

Zürich 11. Mai, 20:20 Uhr

Schweiz - Finnland

Zürich 14. Mai, 16:20 Uhr

Norwegen - Schweiz

Zürich 15. Mai, 20:20 Uhr

Schweiz - Italien

Zürich 17. Mai, 20:20 Uhr

Schweiz - Lettland

Zürich 19. Mai, 20:20 Uhr

USA - Schweiz

Zürich

Alle Teams spielen vom 8. bis 19. Mai in ihren jeweiligen Gruppen eine Single Round-Robin. Die besten 4 Teams jeder Gruppe qualifizieren sich dann für die Finalrunde: Je zwei Viertelfinal-Partien werden in Zürich und Lausanne gespielt. Die Halbfinals (23. Mai 2020) sowie die Medaillenspiele (24. Mai 2020) finden in Zürich statt.

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt im Falle der Qualifikation für die K.o.-Runde ungeachtet ihrer Platzierung aus der Vorrunde ausschliesslich in Zürich.