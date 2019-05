John Tavares, der renommierteste Spieler im Team der «Ahornblätter», zog sich im Training eine nicht genauer definierte Oberkörper-Verletzung zu. Der Center der Toronto Maple Leafs, der in der Lockout-Saison 2012/13 für den SC Bern spielte, kehrte für weitere Untersuchungen nach Toronto zurück.

Mittlerweile ist klar, dass der 28-Jährige nicht nach Europa zurückkehren und damit die WM verpassen wird. Tavares blickt auf eine starke erste Saison mit den Maple Leafs zurück, in 89 Partien erzielte er 49 Tore und 44 Assists. Kanada wird die WM in der Slowakei am Freitag gegen Finnland eröffnen.