Die Schweiz fegt Deutschland im 4. WM-Gruppenspiel in Herning gleich mit 5:1 vom Eis.

Sven Andrighetto avanciert mit 4 Treffern zum Schreckgespenst der Deutschen.

Aus Nati-Sicht gibt es einen Wermutstropfen: Captain Nico Hischier verletzt sich im 1. Drittel.

Für die Schweiz geht es am Freitagabend gegen Norwegen weiter (ab 20:00 Uhr SRF zwei).

Nach den letzten Direktduellen zwischen der Schweiz und Deutschland rechneten alle auch im WM-Gruppenspiel in Herning mit einem umkämpften, engen Ausgang der Partie. Doch die Nati hatte andere Pläne – gute Pläne.

Furioses Mitteldrittel

Nachdem die ersten 20 Minuten noch einigermassen ausgeglichen verlaufen waren – die Schweiz war zu Beginn besser, die Deutschen hatten ab der 10. Minute eine sehr gute Phase –, zündete das Team von Trainer Patrick Fischer im Mittelabschnitt den Turbo. Innerhalb von 183 Sekunden bejubelte die Nati gleich 3 Treffer:

25. Minute: Rückkehrer Christian Marti will die Scheibe tief spielen. Der Puck prallt von einem Deutschen etwas glücklich direkt vor die Füsse von Ken Jäger. Dessen Schuss kann Mathias Niederberger abwehren, gegen Damien Riats Nachschuss ist der deutsche Goalie aber machtlos – 1:0.

28. Minute: Michael Fora vollendet einen blitzsauberen Konter mit dem vermeintlichen 3:0. Der Treffer des Verteidigers wird nach einem Video-Review aber wegen eines Abseits in der Entstehung zurückgenommen – es bleibt beim 2:0.

Das nicht gegebene 3:0 als möglicher Wendepunkt? Nicht heute. Die Schweiz powerte einfach weiter und kam durch Andrighetto in der 34. Minute doch noch zum 3:0. Erneut wurde das Tor überprüft, dieses Mal zählte der Treffer aber.

Kurz darauf bestrafte Andrighetto die erfolglose Coach's Challenge der Deutschen mit seinem Hattrick-Tor zum 4:0 in Überzahl (35.). Nach 40 Minuten war die Partie vorentschieden.

Die Tore 2 bis 4 von Andrighetto

Stützle verzweifelt an Genoni

Im Schlussdrittel geschah nicht mehr allzu viel. Wobei: Andrighetto schnürte in der 49. Minute noch seinen Viererpack (!). Erneut hatte der ZSC-Stürmer im Powerplay zugeschlagen. Stichwort ZSC: Insgesamt 11 Skorerpunkte gingen auf das Konto der Lions-Spieler.

Auf der anderen Seite verzweifelten die Deutschen immer mehr. NHL-Starspieler Tim Stützle scheiterte wiederholt am erneut glänzend aufgelegten Leonardo Genoni. Immerhin gelang Deutschland kurz vor Schluss in Überzahl noch der Ehrentreffer durch Jonas Müller (59.).

Hischier fällt früh aus

Einen Rückschlag müssen die Schweizer trotz des überzeugenden Siegs gegen den grossen Nachbarn dennoch hinnehmen. Nico Hischier verletzte sich in einem seiner ersten Einsätze bei einem Zweikampf. Der Captain versuchte es zwar noch einmal, musste aber bald die Segel streichen. Zum 2. Drittel erschien Hischier nicht mehr.

So geht's weiter

Dank dem Dreier zieht die Schweiz in der Tabelle der Gruppe B an Deutschland vorbei und hat sich nun eine vorzügliche Ausgangslage geschaffen, um die Top 2 zu erreichen. Bereits am Freitag steht für die Nati das 5. von 7 Gruppenspielen an. Um 20:20 Uhr geht es gegen Norwegen.

