Legende: Führten durch den Final SRF-Moderatorin Annette Fetscherin, Co-Kommentator Philippe Furrer, Experte Christian Weber. srf

Das hochdramatische WM-Finalspiel mit der unglücklichen 0:1-Overtime-Niederlage der Schweizer Nati gegen die USA hat auch das Publikum vor den Bildschirmen in seinen Bann gezogen: Bis zu 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Partie auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 77,4 Prozent in der Spitze.

Bereits der Halbfinal am Samstag gegen Dänemark hatte bis zu 570’000 Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer vor die Bildschirme gelockt, der Marktanteil erreichte 42,1 Prozent.

Beim klaren 6:0-Erfolg im Viertelfinal gegen Österreich am Donnerstag waren trotz der frühen Anspielzeit (16:20 Uhr) im Durchschnitt 291’000 Personen zugeschaltet (Marktanteil: 47,2 Prozent).

Interesse ab Turnierstart

Die sieben Vorrundenspiele des Schweizer Nationalteams gegen Tschechien, Dänemark, die USA, Deutschland, Norwegen, Ungarn und Kasachstan verfolgten bei SRF im Schnitt rund 189’000 Personen, was einem Marktanteil von 26,3 Prozent entspricht. Am meisten Publikum erreichte dabei die Partie gegen Ungarn (251’000 Zuschauende, 22,7 Prozent Marktanteil).

Auch Spiele ohne Schweizer Beteiligung stiessen beim SRF-Publikum auf reges Interesse, so etwa der Viertelfinal zwischen Schweden und Tschechien, bei dem durchschnittlich 159’000 Personen live dabei waren.

SRF Sport App und Website: 7,2 Millionen Visits

Auch online war das Interesse an der SRF-Berichterstattung gross: Der Final wurde rund 580’000 Mal in den Livestreams gestartet. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App wurden während des ganzen Turniers insgesamt 7,2 Millionen Visits von WM-Beiträgen verzeichnet.

Roland Mägerle, Leiter SRF-Sport, sagt: «Das Schweizer Nationalteam ist zum zweiten Mal in Folge in einen Final eingezogen, hat eine hervorragende Leistung gezeigt und damit das Deutschschweizer Publikum in seinen Bann gezogen – wie die TV-Zahlen zeigen. Das macht die Vorfreude auf die Heim-WM in Zürich und Freiburg im kommenden Jahr – bei SRF schweizweit frei empfangbar präsentiert – noch grösser.»