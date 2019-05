In letzter Sekunde

Ein Offensiv-Feuerwerk zwischen der Slowakei und Kanada geht mit 6:5 an die Gäste.

Mark Stone schiesst Kanada 3,2 Sekunden vor Ende der Partie zum Sieg.

Die USA gewinnen das Spiel gegen Finnland mit 3:2 nach Verlängerung.

Gruppe B: Im 2. Nachmittagsspiel wahrt Russland dank einem 3:0-Sieg gegen Tschechien seine weisse Weste.

Dass sich das Spiel zu einer ganz speziellen Partie entwickeln würde, zeichnete sich bereits in der 9. Minute ab. Nach einem Doppelschlag durch Matus Sukel und Adam Liska lagen die WM-Gastgeber aus der Slowakei gegen den ewigen Favoriten plötzlich vorne. Und die Zuschauer in der Halle sollten den Besuch der Partie nicht bereuen.

Legende: Viel Kampf, viele Tore Kanadas Anthony Cirelli bringt die Scheibe im slowakischen Tor unter. Keystone

Als Ladislav Nagy in der 52. Minute den 5:5-Ausgleich für die Slowakei erzielte, hatte das Spiel bereits so ziemlich alles erlebt. Eine kurze Zusammenfassung der Achterbahnfahrt:

Anthony Mantha und Shea Theodore glichen für Kanada kurz vor Ende des 1. Drittels zum 2:2 aus.

Marko Dano (22.) und erneut Liska (26.) sorgten auch zu Beginn des 2. Abschnittes für einen Doppelschlag.

Jonathan Marchessault (28.) und Anthony Cirelli (29.) glichen in der verrückten Partie aber umgehend wieder zum 4:4 aus.

Die erstmalige Gästeführung durch Troy Stecher (37.) währte nur bis zur 52. Minute.

Ein Spiel, das eine Overtime verdient hätte, bekam diese nicht. 1,8 Sekunden vor Ablauf der Uhr nutzten die Kanadier in der Person von Mark Stone eine Überzahl aus und holten sich den Sieg in einer dramatischen Art und Weise – ein Stich mitten ins Herz der Gastgeber.

USA gewinnt im Duell der Riesentalente

Im zweiten Spiel der Gruppe A brachten Brady Skjei und Johnny Gaudreau das amerikanische Starensemble im 1. Drittel gegen Finnland in Führung. Langnau-Stürmer Harri Pesonen und Niko Ojamaki konnten für die Finnen aber bis zum Ende des 2. Abschnittes ausgleichen. Immer wieder scheiterten beide Teams in der Folge an den starken Torhütern.

In der Verlängerung avancierte Dylan Larkin zum Matchwinner für die USA. Während die Amerikaner den 2. Sieg einfahren, ist es für Finnland im 3. Spiel die erste Niederlage.

Besonderes Augenmerk lag in diesem Spiel aber vor allem auf den beiden jüngsten Protagonisten. Während Jack Hughes (17) inmitten des Starensembles der USA weiter auf den ersten WM-Punkt wartet und erstmals nicht mehr ganz so oft gefordert wurde, wurde der Finne Kaapo Kakko (18) von seinem Coach mit viel Eiszeit belohnt. Skorerpunkte gab es dieses Mal aber auch für Kakko, der in den ersten beiden Spielen 5 Tore erzielte, keine.

