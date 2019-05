Kasachstan und Weissrussland schaffen Aufstieg in WM-A-Gruppe

Legende: Zurück in der A-Gruppe Stürmer Nikita Michailis (r.) und seine Kasachen schaffen den Aufstieg. imago images

WM 2020: Kasachstan und Weissrussland steigen in die A-Gruppe auf

Kasachstan und Weissrussland werden als Aufsteiger an der A-WM 2020 in der Schweiz teilnehmen. Die Kasachen, die Gastgeber der B-WM in Astana, schlugen im zweitletzten Gruppenspiel die ebenfalls noch ungeschlagenen Weissrussen mit 3:2 nach Verlängerung. Weil zuvor Südkorea überraschend mit 1:2 Litauen unterlegen war, schaffte Weissrussland trotz der Niederlage die Promotion.