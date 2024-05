John Tavares gehört zu den grössten NHL-Stars der letzten Jahre. Auch in der Schweiz hat er seine Spuren hinterlassen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Er ist Kanadas Anführer, zu ihm schauen alle hoch John Tavares. Imago Images/JustPictures/Andrea Branca

Die diesjährige WM-Auswahl Kanadas ist mit diversen jungen Talenten bestückt. Gerade Connor Bedard wird eine Traum-Karriere vorausgesagt, das Beste liegt noch vor dem 18-Jährigen.

Anders sieht es bei John Tavares, der unumstrittenen Leaderfigur der «Ahornblätter», aus. Mittlerweile 33-jährig, biegt die Laufbahn des 6-fachen NHL-All-Stars langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein.

Mega-Vertrag endet 2025

In der abgelaufenen Regular Season der NHL blieb Tavares mit 65 Skorerpunkten aus 80 Partien etwas unter den Erwartungen. Schliesslich bringt es der Routinier aus Ontario über seine ganze NHL-Karriere gesehen – er steht bei 1109 Partien – im Durchschnitt auf fast einen Punkt pro Spiel (0,94).

Tavares gehört in der besten Liga der Welt zu den Top-Verdienern. Im Sommer 2018 unterschrieb der Stürmer bei den Toronto Maple Leafs einen 7-Jahres-Vertrag, der ihm total 77 Millionen US-Dollar einbringt. Dieser Vertrag endet nach der Saison 2024/25. Ein besser dotiertes Arbeitspapier wird Tavares nicht mehr bekommen.

Die bisherigen WM-Auftritte von Kanada

Schliessen 04:56 Video Spiel 4: Kanada feiert gegen Norwegen den nächsten Sieg Aus Eishockey WM Männer 2024 - Highlights vom 16.05.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden. 07:00 Video Spiel 3: Österreich fordert Kanada nach Aufholjagd alles ab Aus Eishockey WM Männer 2024 - Highlights vom 14.05.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten. 02:36 Video Spiel 2: Bedard führt Kanada zum Sieg über Dänemark Aus Eishockey WM Männer 2024 - Highlights vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden. 04:03 Video Spiel 1: Grossbritannien verkauft seine Haut gegen Kanada teuer Aus Eishockey WM Männer 2024 - Highlights vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 3 Sekunden.

Persona non grata in New York

In der NHL gilt Tavares als einer der meistrespektierten Spieler überhaupt. Nur an einem bestimmten Ort ist er überhaupt nicht (mehr) gerne gesehen: Im Stadion der New York Islanders.

Das hat seinen Grund: Nach mehreren Seuchenjahren schenkte Tavares den «Isles» als Nummer-1-Draft-Pick im Jahr 2009 wieder Hoffnung auf bessere Zeiten. Tatsächlich arbeitete sich die Franchise schrittweise aus dem Sumpf hoch zum Playoff-Anwärter.

Legende: Da war die Welt der Islanders-Fans noch in Ordnung John Tavares wird im NHL-Draft 2009 an 1. Stelle von den «Isles» gezogen. Reuters/Christinne Muschi

Mit dem Wechsel in seine Heimat und zu seinem Traum-Team Toronto kam jedoch der Bruch. In der Zwischenzeit sind fast 6 Jahre vergangen und Tavares wird bei jedem Besuch in der Islanders-Arena immer noch konsequent ausgebuht.

Mit Josi beim SCB

Seine Leistung beeinflussen tut dies jedoch kaum, dazu hat es Tavares schon zu weit gebracht, vor allem was seine individuelle Leistung angeht. Der grosse Titelhamster hingegen ist er nicht.

Zwar kann sich der 33-Jährige seit 2014 in Sotschi Olympiasieger nennen, sowohl der Stanley Cup als auch WM-Gold fehlen im Palmarès von Tavares noch. Letzteres möchte er in diesem Jahr unbedingt holen, deshalb reiste er nach dem Playoff-Out von Toronto unverzüglich nach Prag nach.

Legende: 2012 jubelten sie noch gemeinsam John Tavares, Roman Josi (und auch der heutige SRF-Experte Philippe Furrer). Keystone/Lukas Lehmann

Am Sonntagabend im Duell mit der Schweiz trifft Tavares auch auf zwei ehemalige Teamkollegen. Mit Roman Josi spielte er während des NHL-Lockouts 2012/13 beim SC Bern zusammen. Auch Nino Niederreiter hat eine Vergangenheit mit Tavares: Ihre Wege kreuzten sich zu Beginn ihrer NHL-Karrieren bei den New York Islanders.