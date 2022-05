Der Spielbeginn zwischen Deutschland und Dänemark verzögerte sich wegen eines Kleinbrandes in Helsinkis Eishalle.

Kleinbrand vor DEN vs. GER

Eine halbe Stunde vor Beginn des Gruppenspiels zwischen Dänemark und Deutschland wurde die 8200 Zuschauer fassende Halle «Helsingin Jäähalli» nach einem Feueralarm komplett geräumt. Auch die Spieler beider Mannschaften mussten die Katakomben verlassen. Vor der Arena in Helsinki roch es verbrannt, die Feuerwehr rückte an. Das erste Bully des Vorrunden-Duells war für 15:20 Uhr angesetzt gewesen, aufgrund der Vorkommnisse begann das Spiel aber erst um 17:00 Uhr.

Das nachfolgende Spiel zwischen Kanada und Kasachstan, das für 19:20 Uhr angesetzt war, wird neu um 20:30 Uhr beginnen.

IIHF gibt Entwarnung

Der Weltverband IIHF bestätigte den Brand, «alle seien in Sicherheit», es gebe «keine Verletzte». Die deutschen Spieler warteten derweil in voller Ausrüstung und teilweise in Schlittschuhen vor der Halle auf weitere Informationen.

00:33 Video SRF-Reporter Ninck informiert über den Brand vor der Halle Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Nach einer Stunde durfte die deutsche Mannschaft zurück in die Kabine in der anliegenden Trainingshalle. Christian Künast, Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), berichtete bei Sport1 von «lockerer Atmosphäre» und «sehr guter Stimmung».