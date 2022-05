Nach einer schwierigen Saison in der NHL will Philipp Kurashev an der WM in Finnland neuen Schwung holen.

Philipp Kurashev blickt auf eine sehr durchzogene Saison in der NHL zurück. Der Stürmer, der seit Januar 2021 für die Chicago Blackhawks spielt, kam in seinem 2. Jahr in der besten Liga der Welt nicht richtig auf Touren. Mit 6 Toren und 15 Assists in 67 Partien spielte er im Team keine grosse Rolle.

«Es war recht schwierig für mich, es ging bei mir im Line up hoch und runter», blickt Kurashev zurück. «Auch als Team sind wir nie richtig in die Saison reingekommen. Es war nicht gut genug. Jetzt hoffen wir auf einen guten Sommer und dass wir uns nächste Saison besser präsentieren können.»

AHL-Umweg als Motivation

Der Tiefpunkt für Kurashev war, als er in die AHL zu den Rockford IceHogs abgeschoben wurde. Der 22-Jährige sah darin aber auch Positives: «Man muss das auch als Motivation nehmen. Dort sein bestes Hockey zeigen und dann so schnell wie möglich wieder zurück in die NHL. Das ist mir zum Glück auch gelungen und hat mir für den Rest der Saison Selbstvertrauen gegeben.»

Paradelinie mit Hischier und Meier

Aktuell steht Kurashev mit der Schweizer Nati an der WM in Finnland im Einsatz. Im Team von Patrick Fischer nimmt er eine ganz andere Rolle ein als zuletzt in Chicago. Zusammen mit den anderen NHL-Akteuren Timo Meier und Nico Hischier spielt er im 1. Block, der Schweizer Paradelinie.

«Wir haben schon an der letzten WM zusammengespielt und wissen schon ein bisschen, wer wo steht. Es gibt aber sicher noch Verbesserungspotenzial und wir werden schauen, dass wir gegen Kanada einen weiteren Schritt machen.» Nach 4 Siegen steht für die Schweiz am Samstag die bisher schwierigste WM-Aufgabe an.

Das Ziel ist es, hier gut zu spielen und mit dem Team etwas zu erreichen.

Im Spiel gegen die Nordamerikaner will Kurashev, der bis jetzt an der WM ein Tor und 2 Assists verzeichnete, weiter Werbung für sich machen. Denn sein Vertrag in Chicago läuft aus. «Das Ziel ist es, hier gut zu spielen und mit dem Team etwas zu erreichen. Ich hoffe natürlich, dass ich noch einmal einen Vertrag unterschreiben kann. Aber ich will mir jetzt nicht zu viele Gedanken machen.»

