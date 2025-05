Legende: Steht vor seiner WM-Feuertaufe Tyler Moy. Freshfocus/Claudio Thoma

Als wenige Tage nach Bekanntgabe des vorläufigen Schweizer WM-Kaders durchsickerte, dass Kevin Fiala von den Los Angeles Kings grünes Licht für eine WM-Teilnahme erhalten hatte, musste Tyler Moy das Schlimmste befürchten. Sein Platz im Kader von Patrick Fischer stand auf der Kippe – schon wieder. Der Stürmer der SC Rapperswil-Jona Lakers machte schon in den Jahren 2023 und 2024 die komplette WM-Vorbereitung mit, nur um unmittelbar vor den Titelkämpfen doch noch aussortiert zu werden.

Ein drittes Mal in Serie wird Moy dies aller Voraussicht nach nicht passieren. Einerseits, weil der gebürtige US-Amerikaner in der Vorbereitung fast ausnahmslos zu überzeugen vermochte und sich für ein WM-Ticket regelrecht aufdrängte. Andererseits, weil Fialas Mitwirken an der anstehenden WM aus privaten Gründen weiterhin offen ist. Der NHL-Stürmer ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht Teil des WM-Kaders.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das WM-Eröffnungsspiel der Schweiz gegen Tschechien im dänischen Herning sehen Sie am Freitag ab 16:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Auf Radio SRF 3 gibt es bei allen Schweizer Spielen regelmässige Liveschaltungen.

Zweitbester Schweizer Skorer

Fialas Absenz eröffnet Moy eine goldene Möglichkeit, auf einer für ihn bisher unbekannten Bühne zu glänzen. In der unmittelbaren Vorbereitung auf die Auftaktpartie gegen Tschechien am Freitag trainierte der 29-Jährige in der 1. Sturmlinie an der Seite von Nico Hischier und Timo Meier. Für einen WM-Debütanten gibt es definitiv weniger namhafte Linienpartner. «Sie sind extrem stark. Ich hoffe, dass wir eine gute Chemie entwickeln können», blickt Moy vorfreudig voraus.

Dass er sich überhaupt für eine WM-Teilnahme ins Gespräch brachte, gründet auf der starken Saison, welche Moy für Rapperswil-Jona ablieferte. In der abgelaufenen National-League-Spielzeit buchte von allen Schweizer Akteuren einzig der Zuger Lino Martschini (44) mehr Skorerpunkte als Moy (42).

Im Skoren liegt auch der Wert von Moy für die Nati. Bleiben Tore und Vorlagen aus, wird es der Lakers-Stürmer schwer haben, seinen Platz im Line-up zu festigen. Schliesslich ist Moy weder ein physisch robuster Spieler, noch einer, der überdurchschnittlich gut nach hinten arbeitet. Insofern scheint der gebürtige Kalifornier für die 3. oder sogar 4. Linie für Nati-Coach Fischer eher keine Option zu sein.

Mögliches Schweizer Line-up gegen Tschechien Box aufklappen Box zuklappen Sturm: Meier – Hischier – Moy Andrighetto – Malgin – Riat Bertschy – Jäger – Hofmann Knak – Baechler – Schmid Ambühl Verteidigung: Siegenthaler – Kukan Moser – Glauser Marti – Fora Berni Goalie: Genoni

Ziel erreicht, Traum erfüllt

Zu viele Gedanken an den weiteren Verlauf der WM will Moy derzeit nicht verschwenden. Er konzentriert sich auf das, was er beeinflussen kann. Und das ist seine Leistung. Die Vorfreude auf seine WM-Premiere ist riesig: «Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht. An einer WM zu spielen war schon seit langer Zeit ein Ziel von mir. Es ist eine grosse Ehre für mich, die Schweiz an einer WM zu repräsentieren», so Moy am Donnerstag nach dem Abschlusstraining.

Sollte er am Freitag tatsächlich zu seiner WM-Feuertaufe kommen, würde Moy gleich auf einen alten Bekannten treffen. In den beiden Saisons 2022/23 und 2023/24 ging er bei den Rapperswil-Jona Lakers noch gemeinsam mit Roman Cervenka auf Punktejagd. Über den tschechischen Captain, den er als «guten Freund» bezeichnet, sagt Moy: «Wir müssen auf ihn achtgeben, er ist ein sehr cleverer Spieler. Es wird schön sein, ihm wieder zu begegnen. Aber am Ende wollen wir beide gewinnen, darauf liegt der volle Fokus.»

Eishockey-WM 2025