SRF bietet bis zum 29. Mai einen Rundumservice vom Grossanlass in Helsinki und Tampere an.

Legende: WM total bei SRF Hier verpassen Sie kein Spiel der Schweizer Nati. SRF

SRF berichtet auch in der Schlussphase des Turniers bis zum 29. Mai in TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen umfassend über die Eishockey-WM 2022 in Finnland.

In der K.o.-Phase sieht das TV-Liveprogramm wie folgt aus:

Samstag, 13:00 Uhr 1. Halbfinal Samstag, 17:05 Uhr 2. Halbfinal Sonntag, 19:00 Uhr Final

Noch eine Magazinsendung

Am Samstag (22:20 Uhr) wird die letzte Ausgabe der Sendung «Eishockey-WM – Highlights» ausgestrahlt. Das Magazin bietet die Höhepunkte mit allen Spielen und Toren des Tages sowie vertiefende Analysen der SRF-Experten.

Immer auf dem Laufenden in der Sport App

Die Live-Spiele sind nur ein Teil der Berichterstattung auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Alle wichtigen WM-News, Einschätzungen und Hintergründe sowie Experten-Analysen finden Sie ebenfalls hier. Ein umfassender Resultate-Teil rundet das Programm ab.