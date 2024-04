WM in Prag? So sieht die aktuelle Situation der NHL-Schweizer aus

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kann Patrick Fischer wieder auf den Devils-Captain zählen? Vor einem Jahr stiess Nico Hischier zur Nati nach Riga. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

In der Schweiz läuft die entscheidende Phase der Meisterschaft bereits. Genauso gespannt wie auf die Entwicklungen in der National League blickt Nati-Coach Patrick Fischer dieser Tage auch nach Nordamerika. Die Regular Season in der NHL biegt auf die letzten 2 Wochen ein. Das bedeutet, dass sich immer besser abschätzen lässt, welche Schweizer NHL-Spieler für die WM in Prag (10. bis 26. Mai) in Frage kommen.

Eckdaten zur NHL Saison Box aufklappen Box zuklappen Ende Regular Season: 18. April

Voraussichtlicher Playoff-Start: 20. April

Letztmögliches Playoff-Ende: 24. Juni

Fischer war im März gemeinsam mit Nati-Direktor Lars Weibel in Nordamerika, um die NHL-Schweizer zu besuchen und mit ihnen über eine potenzielle WM-Teilnahme zu sprechen. An Commitment hat es in den letzten Jahren jedenfalls nicht gemangelt, 2023 verstärkten gleich 6 NHL-Spieler die Nati.

Ob ein NHL-Spieler an die WM fährt oder nicht, hängt immer von mehreren Faktoren ab, die in der Regel (noch) nicht alle bekannt sind. Wir beschränken uns in dieser Prognose auf die ersten 2 Kriterien:

Kriterien für WM-Teilnahme Box aufklappen Box zuklappen Ist der Spieler grundsätzlich verfügbar? (teilweise bekannt) Stehen Verhandlungen um neuen NHL-Vertrag an? (bekannt) Ist das Commitment des Spielers da? (nicht bekannt) Erhält der Spieler die Freigabe seines NHL-Klubs? (nicht bekannt)

Selbst wenn bei einem Spieler beide obenstehenden Kriterien für eine WM-Teilnahme sprechen, gibt es Faktoren, die eine solche verhindern könnten. So kann der NHL-Klub dem Spieler etwa die Freigabe verweigern.

Mögliche Schweizer NHL-Verstärkungen an der WM

1 / 10 Legende: Timo Meier, New Jersey -> WM-Prognose: Kommt Nach einer verkorksten Saison rennt New Jersey einem Playoff-Platz wohl vergebens hinterher. Gemäss The Athletic liegen die Chancen der Devils auf eine Playoff-Teilnahme 2 Wochen vor Ende der Regular Season bei weniger als 5%. Meiers Vertrag läuft noch bis und mit der Saison 2030/31. Keystone/AP Photo/Frank Franklin II 2 / 10 Legende: Nico Hischier, New Jersey -> WM-Prognose: Kommt Beim Walliser ist die Ausgangslage ähnlich wie bei Meier. Hischiers aktueller Vertrag endet erst 2027. Imago/Vincent Carchietta 3 / 10 Legende: Jonas Siegenthaler, New Jersey -> WM-Prognose: Kommt Aufgrund eines harten Checks gegen den Kopf, kassiert am 12. März von Rangers-Raufbold Matt Rempe, fiel der Zürcher Verteidiger mit einer Gehirnerschütterung aus. In dieser Woche gab Siegenthaler sein Comeback. Die Gesundheit bleibt aber ein Fragezeichen. Er hat Vertrag bis 2028. Imago/Jeff Curry 4 / 10 Legende: Akira Schmid, New Jersey -> WM-Prognose: Kommt nicht Der Goalie aus dem Emmental macht eine schwierige Saison durch. In der NHL konnte Schmid seine Chance nicht packen und wurde mehrmals zurück ins AHL-Farmteam der Devils geschickt. Mit einer Fangquote von 89,3% konnte der 23-Jährige auch bei den Utica Comets kaum Werbung in eigener Sache machen. Imago/Larry MacDougal 5 / 10 Legende: Roman Josi, Nashville -> WM-Prognose: Könnte nachkommen Das Playoff-Ticket ist den Predators kaum mehr zu nehmen. Josi kommt somit wohl nur als «Nachzügler» für die WM in Frage. Dafür müsste Nashville aber im Achtelfinal ausscheiden, was angesichts der Konkurrenz realistisch ist. Die Vertragssituation wäre kein Stolperstein, Josis Arbeitspapier ist noch bis 2028 gültig. Imago/Christopher Hanewinckel 6 / 10 Legende: Kevin Fiala, Los Angeles -> WM-Prognose: Könnte nachkommen Die Kings liegen aktuell wie Nashville klar auf Playoff-Kurs. Im letzten Jahr schied L.A. im Achtelfinal aus, woraufhin Fiala zur Nati an die WM nach Riga stiess. Dasselbe ist auch 2024 denkbar, zumal die Kings in einem allfälligen Playoff-Achtelfinal eher in der Aussenseiterrolle wären. Fiala hat noch Vertrag bis 2029. Imago/Kyoshi Mio 7 / 10 Legende: Nino Niederreiter, Winnipeg -> WM-Prognose: Kommt nicht Der Churer ist Teil eines der Überraschungsteams dieser Saison. Obschon die Jets in den letzten Wochen etwas abgebaut haben, schafften sie es souverän in die Playoffs. Trotz grosser Konkurrenz ist Winnipeg ein Weiterkommen in den Playoffs zuzutrauen. Niederreiter hat im Dezember 2023 eine Vertragsverlängerung bis 2027 unterschrieben. Imago/James Carey Lauder 8 / 10 Legende: Pius Suter, Vancouver -> WM-Prognose: Kommt nicht Die sportliche Ausgangslage von Vancouver ähnelt jener von Winnipeg. Auch die Canucks hatten die Wenigsten derart stark erwartet. Suter wird erstmals in seiner NHL-Karriere Playoff-Luft schnuppern und hat durchaus intakte Chancen, dies über mehrere Runden zu tun. Die Zukunft des Zürchers in der NHL ist bis und mit nächster Saison geregelt. Imago/Charles LeClaire 9 / 10 Legende: Janis Moser, Arizona -> WM-Prognose: Kommt nicht Die Playoffs finden auch 2024 ohne die Coyotes statt. Ob Moser auch nächste Saison noch für Arizona aufläuft, ist unklar. Der 3-jährige Entry-Level-Vertrag des Seeländers läuft zum Saisonende aus. Mosers Zukunft ist noch nicht geklärt. Reuters/Matt Kartozian 10 / 10 Legende: Philipp Kurashev, Chicago -> WM-Prognose: Kommt Die Blackhawks sind das zweitschlechteste Team der Liga, die Playoffs sind entsprechend kein Thema. Persönlich läuft es Kurashev so gut wie nie zuvor, der Bündner knackt diese Saison erstmals die 50-Skorerpunkte-Marke. Kurashevs Vertrag ist auch 2024/25 noch gültig. Reuters/Jamie Sabau

Für das WM-Turnier darf Fischer maximal 25 Spieler beim IIHF anmelden. Es ist anzunehmen, dass der Nati-Coach zunächst einige Kader-Plätze bewusst für allfällige NHL-Verstärkungen «reserviert». Vor einem Jahr in Riga stand das definitive Schweizer Kader z.B. erst vor der 4. Vorrunden-Partie fest.