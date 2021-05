Legende: Eishockey-Tempel Die Arena Riga wurde 2006 für die WM erbaut. Keystone

Warum fand 2020 keine WM statt?

Wegen der Corona-Pandemie. Erstmals seit 1946 musste die jährliche Weltmeisterschaft ausfallen – ausgerechnet, als die Schweiz als Gastgeber hätte walten sollen. Weil die Austragungsorte bereits bis 2025 vergeben sind, muss sich die Schweiz noch eine Weile gedulden, um Verpasstes nachzuholen.

Wo findet die WM 2021 statt?

Die Eishockey-WM 2021 findet vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga, der lettischen Hauptstadt, statt. Die Spiele werden in zwei Stadien ausgetragen, die nur 150 Meter voneinander entfernt sind: Die Arena Riga (Kapazität 10'300 Personen) und das Olympia-Sportzentrum (Kapazität: 6000). Riga war bereits 2006 Gastgeber.

Ursprünglich war eine Austragung in Riga und Minsk (Belarus) geplant gewesen. Aufgrund der politischen Lage in Belarus nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko sowie der Corona-Pandemie entzog die internationale Eishockey-Föderation (IIHF) Belarus am 18. Januar 2021 das Turnier.

Werden in Riga Zuschauer in den Stadien erlaubt sein?

IIHF-Präsident René Fasel versucht seit Tagen, mit der lettischen Regierung diese Frage zu klären. «Eigentlich hätten wir am letzten Dienstag eine Antwort bekommen sollen», sagte er. «Aber die Corona-Fallzahlen steigen in Lettland und die Regierung schiebt die Antwort hinaus. Wir gehen davon aus, dass wir in der ersten WM-Woche keine Fans in den Stadien haben werden.»

Was ist sonst noch anders wegen Corona?

Die Mannschaften befinden sich in einer «WM-Bubble» und logieren im gleichen Hotel. Bei der Anreise müssen sich alle einem Corona-Test unterziehen und dann zwei Tage im Hotel in die Isolation. Erst danach darf das Training aufgenommen werden. Persönlicher Kontakt mit Personen ausserhalb der Blase ist untersagt. Die Spieler pendeln fortan zwischen Hotel und Stadion. Zudem dürfen 28 statt wie normalerweise 25 Spieler gemeldet werden.

Wie sieht der Spielmodus aus?

Insgesamt treten 16 Teams an. Sie werden in zwei Achtergruppen aufgeteilt. Dort duellieren sich die Nationen je einmal. Die besten vier Mannschaften beider Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Phase, die mit den Viertelfinals beginnt. Bei Punktgleichheit nach den Gruppenspielen entscheiden folgende Kriterien.

Direkte Begegnung Tordifferenz aus der direkten Begegnung Anzahl erzielte Tore in der direkten Begegnung Bestes Resultat gegen das nächsthöher klassierte Team

Die Viertelfinals im K.o.-Modus werden übers Kreuz gespielt, also 1. der Gruppe A gegen 4. der Gruppe B, 2. der Gruppe A gegen 3. der Gruppe B, usw.

Insgesamt werden an der WM 64 Spiele ausgetragen.

Welche Mannschaften sind dabei?

Diese Nationen treten in Riga an Gruppe A

Gruppe B

Russland (Weltnummer 2)

Kanada (1)

Schweden (4)

Finnland (3)

Tschechien (5)

USA (6)

Schweiz (8)

Deutschland (7)

Slowakei (9)

Lettland (10)

Dänemark (12)

Norwegen (11)

Belarus (14)

Italien (15)

Grossbritannien (19)

Kasachstan (16)



Wann greift die Schweiz ins Geschehen ein?

Der WM-Spielplan der Schweiz Datum

Begegnung

22. Mai

Tschechien - Schweiz

23. Mai

Dänemark - Schweiz

25. Mai

Schweiz - Schweden

27. Mai

Schweiz - Slowakei

29. Mai

Schweiz - Russland

30. Mai

Belarus - Schweiz

01. Juni

Schweiz - Grossbritannien



Wie überträgt SRF?

Schweizer Radio und Fernsehen berichtet vom 22. Mai bis zum Final am 6. Juni umfassend über die Eishockey-WM 2021 im lettischen Riga. SRF zeigt alle Schweizer WM-Partien, die K.o.-Phase sowie neu jeweils ab 19:00 Uhr zusätzliche Top-Spiele der Vorrunde live. Neu im Programm ist zudem das «WM-Magazin» mit allen Spielen und allen Toren des Tages sowie den Analysen der SRF-Experten. Alle Details finden Sie in der Tabelle unten.