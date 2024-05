Durch das Überstehen des WM-Viertelfinals ist die Schweiz eine grosse Last losgeworden. Jetzt greift sie nach den Medaillen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Haben gegen Deutschland hinten nicht viel zugelassen Leonardo Genoni, Roman Josi und Co. Imago Images/Maxim Thore

Riesengross waren sie, die Freude und die Erleichterung im Schweizer Lager nach dem hart umkämpften Sieg im WM-Viertelfinal in Ostrava gegen «Angstgegner» Deutschland. Diese hohe Hürde Viertelfinal, welche für die Nati zuvor 4 Mal in Folge – teils auch auf dramatische Art und Weise – zu hoch gewesen war.

Charakter gezeigt, Respekt verdient

Wie viel spielerische Qualität in diesem Team steckt, wussten wir bereits aus der Gruppenphase, in der die Schweiz auch gegen die grossen Brocken Tschechien, Kanada und Finnland mehr als nur mithalten konnte. Die erneut brillante Vorrunde wäre – um es leicht überspitzt zu sagen – aber für die Füchse gewesen, hätte der WM-Viertelfinal abermals Endstation bedeutet.

Selten fühlt sich ein Konjunktiv so gut an, denn im 5. Anlauf seit der Silber-WM 2018 hat die Nati diese Viertelfinal-Hürde erfolgreich genommen. Und das verdient Respekt, denn der Erwartungsdruck auf dieser Mannschaft war womöglich so gross wie nie zuvor.

07:14 Video Die Schweiz schlägt Deutschland und steht im WM-Halbfinal Aus Sport-Clip vom 23.05.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 14 Sekunden.

Beim 3:1-Viertelfinal-Erfolg gegen die Deutschen hat die Nati endlich den Beweis erbracht, dass sie auch in einem Alles-oder-Nichts-Spiel voll da ist. Spielerisch war es am Donnerstag zwar keine Glanzleistung, mental aber schon. Die Nati war auf den Punkt bereit. Das ist auch der Verdienst des in der Vergangenheit oft gescholtenen Patrick Fischer.

Legende: Grosse Erleichterung Patrick Fischer umarmt nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Deutschland Patrick Bloch, den CEO von Swiss Ice Hockey. Keystone/Peter Schneider

Kein Training und keine Interviews am Freitag

Am Freitagmorgen ging es für die Schweizer Delegation von Ostrava mit dem Zug zurück nach Prag, wo am frühen Abend in der Arena das Eis für die Nati reserviert gewesen wäre. Fischer entschied sich aber, auf das Training zu verzichten und den Spielern stattdessen nochmals frei zu geben.

Entsprechend waren am Freitag im Hinblick auf den Halbfinal gegen Kanada auch keine Interviews möglich. Bereits vor dem Viertelfinal am Mittwoch war den Schweizern viel daran gelegen, sich möglichst vom medialen Rummel zurückzuziehen. Damals erschienen einzig Captain Roman Josi und Trainer Fischer zum Interview.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Halbfinal zwischen Kanada und der Schweiz am Samstag ab 18:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Auf Radio SRF 3 sind Sie mit regelmässigen Live-Schaltungen nach Prag ebenfalls hautnah mit dabei.

Wiedersehen 6 Tage später

Aufgrund der vielen Anfragen äusserte sich Fischer immerhin via Medienstelle von Swiss Ice Hockey dann doch noch zum bevorstehenden Duell mit den Kanadiern. Der 48-Jährige erwartet am Samstag eine ähnlich enge und intensive Partie wie eine Woche zuvor in der Vorrunde, als sich die Nati knapp mit 2:3 beugen musste.

05:30 Video Archiv: Kanada behält in der Gruppenphase knapp die Oberhand Aus Sport-Clip vom 19.05.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 30 Sekunden.

Alle 3 Gegentreffer kassierte die Schweiz im Boxplay, das im gesamten Turnierverlauf eine Schwäche darstellte. «Wir sind da dran, im Viertelfinal waren wir in Unterzahl sehr gut. Das Gegentor, welches wir kriegen, kann man auch bei 5-gegen-5 bekommen», meint Fischer. Und fügt gleich an: «Es ist klar, dass unsere ‹Special Teams› gegen Kanada funktionieren müssen. Das Powerplay muss besser sein als gegen Deutschland.»

Kanada ist bekannt dafür, in der K.o.-Phase nochmals eine Schippe drauflegen zu können. Man darf gespannt sein, ob die Schweiz damit zurechtkommt und den «Ahornblättern» erneut die Stirn bieten kann. Klar ist: vor dem Viertelfinal gegen Deutschland hatte die Nati sehr viel zu verlieren. Diese Last ist weg. Nun kann die Schweiz vor allem viel gewinnen.

Erreicht die Schweiz den WM-Final? Ja. Ja. % Nein. Nein. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.