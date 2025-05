Das «Stängeli» in der WM-Vorrunde am Sonntagabend gegen Ungarn ist eines für die Geschichtsbücher – für die Schweiz, aber auch für Andres Ambühl und Goalie Leonardo Genoni.

Legende: Hatten allen Grund zur Freude Hattrick-Schütze Andres Ambühl (im Vordergrund) und die Schweizer Eishockey-Nati im WM-Spiel gegen Ungarn. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Das «Stängeli» gegen Ungarn ist historisch, wie ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt. Die Schweiz gewann zum 13. Mal an einer A-WM – oder dessen Vorgänger – zweistellig. Letztmals gelang dies jedoch vor 75 Jahren, am 22. März 1950, in London mit einem 10:3 gegen Grossbritannien.

Den höchsten Sieg an einer WM auf oberster Stufe feierten die Schweizer 1939 mit einem 23:0 gegen das damalige Jugoslawien. Seit dem letzten Aufstieg in die A-Gruppe 1997 war ein 9:0 gegen Italien vor sechs Jahren das klarste Resultat. Das letzte Team, das ein «Stängeli» schaffte, war Kasachstan 2021 mit einem 11:3 gegen Italien.

Nächster Rekord von Ambühl

Den nächsten Rekord schaffte Andres Ambühl, der mit 20 WM-Teilnahmen und nun 147 Spielen bereits diese Bestmarke seit Langem hält. Mit seinen drei Toren wurde er mit 41 Jahren zum ältesten Spieler der WM-Geschichte, dem ein Hattrick gelang. Der älteste Torschütze ist er allerdings nicht, das ist seit 2015 der Tscheche Jaromir Jagr mit 43 Jahren und zwei Monaten. Dafür müsste Ambühl noch zwei Jahre anhängen, er tritt aber am Ende dieser Saison zurück.

Ambühl zählt nun an Weltmeisterschaften 69 Skorerpunkte (31 Tore, 38 Assists), damit ist er in der Schweiz die Nummer 3 hinter Ferdinand Cattini (75 Punkte) und Richard «Bibi» Torriani (73). Diese spielten in den 1930er- und 40er-Jahre und gewannen auch zweimal Olympia-Bronze.

Genoni mit zehntem Shutout

Einem Rekord näher kommt Leonardo Genoni. Der Goalie des EV Zug kam gegen Ungarn zu seinem zehnten Shutout an einer WM. Er liegt damit nur noch deren zwei hinter dem Tschechen Jiri Holecek (1966 bis 1978) mit zwölf Spielen ohne Gegentreffer.

Eine übermenschliche Leistung brauchte Genoni nicht, der 37-jährige Zürcher musste nur gerade sechs Schüsse abwehren. Ein Rekord ist auch das nicht. 2021 wurde Reto Berra bei einem 1:0 gegen Dänemark sogar nur viermal geprüft.

Eishockey-WM 2025