Besonders gerne blicken die Dänen nicht auf die letzten WM-Duelle mit der Schweiz zurück. 2022 kassierten die Skandinavier in Helsinki eine 0:6-Ohrfeige, im Jahr zuvor hatte Dänemark gegen die Nati gar einen neuen Negativ-Rekord aufgestellt. Zwar unterlag man in Riga nur 0:1, Reto Berra im Schweizer Tor musste im ganzen Spiel aber nur 4 Schüsse abwehren.

Um ein Haar wären die Dänen diesen unrühmlichen Eintrag im IIHF-Rekordbuch am Donnerstag losgeworden. Doch die Norweger brachten gegen Kanada nach zwei Dritteln ohne Schuss im 3. Abschnitt doch noch immerhin 6 Abschlüsse zustande.

Die bisherigen Auftritte von Dänemark an der WM 2024

Olympia schon im Hinterkopf?

Wie stark sind die Dänen in diesem Jahr? Auf dem Papier ist das Team schwächer einzuschätzen als noch zum Beispiel 2023, als mit Nikolaj Ehlers ein gestandener NHL-Skorer die Mannschaft anführte. Heuer ist weder Ehlers noch ein anderer NHL-Akteur am Start. Der Verdacht liegt nahe, dass die diesjährige WM für Dänemark nur zweite Priorität geniesst. Dafür gibt es folgende zwei Gründe:

Die Dänen können dieses Jahr an der WM nicht absteigen, da sie an den Titelkämpfen 2025 neben Schweden (Stockholm) Co-Gastgeber sind (Herning). Zwischen Ende August und Anfang September kämpft Dänemark in der Olympia-Qualifikation um das Ticket für die Winterspiele 2026 in Italien.

Gemäss dem dänischen Eishockey-Verband haben die NHL-Spieler Ehlers (Winnipeg), Oliver Björkstrand (Seattle) und Lars Eller (Pittsburgh) zwar alle ihre Teilnahme an der finalen Olympia-Quali-Phase zugesagt, an die WM nach Tschechien wollte aber niemand aus dem Trio reisen.

3 von 12 Olympia-Tickets sind noch zu vergeben Box aufklappen Box zuklappen Die Top 8 der Weltrangliste (Stand nach der WM 2023), darunter auch die Schweiz, und Gastgeber Italien sind für das olympische Eishockey-Turnier gesetzt. In der finalen Quali-Phase verbleiben noch 12 Teams, die in 3 Vierergruppen um die verbliebenen 3 Olympia-Tickets kämpfen. Dänemark ist in einer Gruppe mit Norwegen, Grossbritannien und Japan. Nur der Gruppensieger fährt 2026 an die Winterspiele.

Und so sucht man den grossen Namen im diesjährigen WM-Team der Dänen vergebens – das gilt auch für den Trainer. Von 2018 bis 2023 stand mit Heinz Ehlers, Vater von Spieler Nikolaj, ein in der Schweiz bestens bekanntes Gesicht an der dänischen Bande.

Unter Ehlers als Headcoach schafften es die Skandinavier zwar nie in einen WM-Viertelfinal, dafür überraschten sie 2022 an den Olympischen Spielen mit dem Vorstoss in die Runde der letzten 8 – unter anderem auch dank einem 5:3-Sieg gegen die Schweiz in der Vorrunde.

Schweden haben wieder das Sagen

Nach der WM 2023 gab Ehlers sein Amt als Nationaltrainer ab und heuerte in der Swiss League beim EHC Visp an. Mit den Wallisern strebt der ehemalige Trainer von Biel, Lausanne und den SCL Tigers den baldmöglichsten Aufstieg ins Oberhaus an.

Wie bereits vor der Ehlers-Ära setzt Dänemark nun erneut auf einen schwedischen Trainer. Mikael Gath, der zuletzt fünf Jahre als Coach in der zweithöchsten schwedischen Liga amtete, soll das Team für Olympia 2026 qualifizieren und für die Heim-WM im kommenden Jahr konkurrenzfähig machen – die laufende WM in Prag hat für Dänemark nicht mehr als Vorbereitungs-Charakter.