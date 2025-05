Die Schweizer Nati wird am Montag vor 1000 Fans empfangen. Die Niederlage im WM-Final schmerzt noch immer.

Nati-Empfang in Kloten

Weniger als 24 Stunden nach dem Puckeinwurf im WM-Final in Stockholm ist die Schweizer Nati in Kloten von ihren Fans gefeiert worden. Spielern und Staff war die Enttäuschung über die knappe Niederlage gegen die USA noch deutlich anzumerken. Gleichzeitig zeigte man sich vor 1000 Anhängerinnen und Anhängern auch stolz über das Erreichte.

So lobte Nationaltrainer Patrick Fischer sein Team: «Wir haben alles dafür getan, endlich Gold zu holen. Wir waren überzeugt, dass wir gewinnen würden, deshalb war die Niederlage solch ein Schock. Aber wir nehmen viel mit und freuen uns auf die Heim-WM im nächsten Jahr.»

It's all in the Mix

Leonardo Genoni, der in Dänemark und Schweden zum besten Spieler gewählt worden war, sah bereits wieder Positives: «Wir sind schwer enttäuscht nach Hause gekommen, aber diese Fans stellen uns wieder auf. Solch ein Empfang treibt uns auch wieder an.»

Der 37-Jährige gehörte im Team zu den ältesten Spielern – und hat schon viele Weltmeisterschaften erlebt. Dennoch hob auch der Zürcher den Kitt in der Mannschaft noch einmal heraus. «Der Mix aus Älteren und Jüngeren hat es ausgemacht. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, leider hat es nicht ganz geklappt. Aber es war ein cooler Trip.»

Standing Ovations für Ambühl

Am Ende seiner Reise im Profi-Eishockey ist Andres Ambühl nach der WM angelangt. Der Bündner wurde auch in Kloten noch einmal gesondert gefeiert. Ein emotionaler Moment für den 41-Jährigen: «Das ist ja am Ende der Grund, weshalb man Eishockey spielt», schluchzte er, bevor er die Fassung wieder fand.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Andres Ambühl wird am kommenden Sonntag im «Sportpanorama» zu Gast sein und seine Karriere Revue passieren lassen.

Ambühl hat die Entwicklung im Schweizer Eishockey hautnah erlebt und kann deshalb auch die Unterschiede benennen: «2013 haben wir nach WM-Silber noch gefeiert, wie wenn wir Weltmeister geworden wären, in diesem Jahr war die Enttäuschung riesig. Man merkt, dass wir eigentlich bereit wären für den nächsten Schritt.» Dieser soll am besten schon im nächsten Jahr an der Heim-WM vor eigenem Publikum gelingen – dann allerdings ohne die Legende Ambühl.