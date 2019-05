Der Schweizer Gegner im WM-Viertelfinal zog mit 6 Siegen in die K.o.-Runde ein. Die Kanadier im Fakten-Check.

Der Turnierverlauf

Der Auftakt missglückte dem 26-fachen Weltmeister gründlich. Gegen Finnland setzte es eine 1:3-Niederlage ab. Nach einem 8:0-Kantersieg gegen Grossbritannien taten sich die Kanadier beim 6:5-Erfolg gegen die Slowakei noch äusserst schwer. Danach tankten sie aber mit souveränen Siegen gegen Frankreich (5:2), Deutschland (8:1), Dänemark (5:0) und die USA (3:0) Selbstvertrauen.

Die Offensive

Mit 36 Toren hat Kanada zusammen mit Russland die drittproduktivste Offensive des Turniers. Erfolgreichster Skorer ist Anthony Mantha mit 7 Toren und 5 Assists. Der Detroit-Stürmer ist der einzige Spieler seines Teams in den Top 10 der Skorerliste. Die Kanadier glänzen jedoch mit einer grossen Ausgeglichenheit. Von den 14 Stürmern in der Mannschaft haben deren 11 schon getroffen.

Kanada ohne Mantha gegen die Schweiz? Die Kanadier müssen im WM-Viertelfinal gegen die Schweiz womöglich ohne ihren Topskorer Anthony Mantha auskommen. Der Internationale Eishockeyverband IIHF untersucht derzeit einen brutalen Check des Stürmers gegen den Kopf des Amerikaners Colin White. Für diese Aktion könnte Mantha gesperrt werden.

Das Powerplay

19 Mal konnte Kanada bisher in Überzahl agieren. Dabei resultierten sagenhafte 10 Treffer. Das entspricht einer Erfolgsquote von 52,63 Prozent. Mit diesem Wert belegt die Mannschaft von Trainer Alain Vigneault deutlich den 1. Platz aller Mannschaften. Die Schweiz ist mit einer Quote von 11,43 Prozent nur auf Rang 13 zu finden.

Die Defensive

Mit 11 Gegentreffern in 7 Spielen stellen die Kanadier zusammen mit Finnland die zweitbeste Defensive. Massgeblichen Anteil daran haben die beiden Goalies. Carter Hart kommt in seinen 3 Spielen auf den Topwert von 96,43 Prozent abgewehrter Schüsse. Matt Murray erreichte in 4 Partien eine Fangquote von 92,08 Prozent (7. Platz).

Live-Hinweis Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Den WM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Kanada sehen Sie am Donnerstag ab 16:00 Uhr auf SRF zwei. Auch in der SRF Sport App sind Sie live dabei.

Das Boxplay

Die Kanadier mussten bisher 21 Mal in Unterzahl spielen. Dabei kassierten sie 4 Gegentore. Mit einer Quote von 80,95 Prozent erfolgreicher Boxplays sind die Nordamerikaner knapp hinter der Schweiz klassiert (92,61 Prozent).

Sendebezug: «sportlive», SRF zwei, 21.05.2019, 12:15 Uhr