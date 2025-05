Legende: Prominente Gesichter an der WM Nathan MacKinnon (links) und Sidney Crosby verstärken Kanada. Getty Images/Maddie Meyer

2 Superstars verstärken Kanada an der WM

Nach 10 Jahren kehrt der kanadische Star Sidney Crosby auf die WM-Bühne zurück. Der Kapitän der Pittsburgh Penguins verstärkt den Kader der «Ahornblätter» beim Turnier in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai), das gab Hockey Canada bekannt. In seiner 20. Saison kam der Routinier auf 33 Tore und 91 Punkte. Kurz nach Crosby sagte mit Nathan MacKinnon ein weiterer Superstar der Szene seine Teilnahme zu, wie dessen Agent dem Portal The Athletic bestätigte. Der 29-Jährige war erst am Samstag mit den Colorado Avalanche aus den Playoffs ausgeschieden. MacKinnon war zweitbester Skorer der Regular Season.

Eishockey-WM