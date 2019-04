Legende: Fehlt in der Vorbereitungswoche Patrick Geering. Freshfocus

Nationalteam ohne Geering und Paschoud in Sotschi

Das Schweizer Nationalteam ist ohne Patrick Geering und Claude-Curdin Paschoud in die Vorbereitungswoche nach Sotschi gereist. Der Captain und Verteidiger der ZSC Lions und der Abwehrspieler des HC Davos mussten verletzungsbedingt passen. Die Schweizer starten mit zwei Testspielen am Donnerstag und Samstag in Sotschi gegen Russland in die WM-Vorbereitung. Danach treffen sie in Sierre und Genf zweimal auf Frankreich (26./27. April) sowie in Herisau und Weinfelden zweimal auf Lettland (3./4. Mai). An der WM in der Slowakei ist am 11. Mai Aufsteiger Italien der erste Gegner.

Kane erneut WM-Captain der USA

Patrick Kane wird an der Eishockey-WM in Kosice und Bratislava das amerikanische Team wie im Vorjahr in Dänemark als Captain anführen. Der 30-jährige Stürmer der Chicago Blackhawks war an der letztjährigen WM als Topskorer zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers gewählt worden.