Österreich verpasst an der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark eine Sensation nur haarscharf und unterliegt Schweden mit 2:4.

Die hoch favorisierten «Tre Kronor» liegen vor dem Heimpublikum in Stockholm bis zur 58. Minute mit 1:2 zurück.

Die Wende gelingt den Schweden dann innert 12 Sekunden durch Jonas Brodin und Mika Zibanejad.

Bereits im letzten Jahr hatte Österreich an der WM die Top-Teams aufs Äusserste gefordert und mit einem Sieg gegen Finnland sowie einem Punktgewinn gegen Kanada verblüfft. Nun hätte das Team des Schweizer Trainers Roger Bader beinahe mit einer nächsten Sensation aufgewartet.

Gegen den mit 18 NHL-Stars gespickten WM-Gastgeber ging der Aussenseiter in der Avicii Arena dank einem Tor von SCB-Stürmer Benjamin Baumgartner in der 26. Minute ein erstes Mal in Führung. Mika Zibanejad von den New York Rangers glich für die Skandinavier im Powerplay zwar aus, doch Marco Kasper – der einzige NHL-Akteur auf der anderen Seite – liess die Österreicher in der 53. Minute vom Coup träumen.

3 Tore innert 1 Minute

Als Schweden mit dem Rücken zur Wand Goalie Jacob Markström durch einen 6. Feldspieler ersetzte, gelang dem WM-Gastgeber der Ausgleich aber doch noch. Jonas Brodin war mit einem Slapshot von der blauen Linie erfolgreich. Und dieser Treffer zeigte Wirkung. Nur 12 Sekunden später machte Zibanejad mit seinem 2. Treffer die Wende perfekt.

Da kurz darauf Alexander Wennberg mit einem Empty-Netter den 4:2-Schlussstand herstellte, konnte Schweden nach dem überzeugenden 5:0 zum Auftakt gegen die Slowakei auch im 2. Spiel über 3 Punkte jubeln. Baders Equipe auf der anderen Seite blieb punktelos und muss nach dem 1:2 gegen Finnland die 2. bittere Niederlage innert 20 Stunden verkraften.

Eishockey-WM