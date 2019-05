Tschechen scheitern am russischen Bollwerk

Russland schlägt Tschechien souverän mit 3:0 und führt die Schweizer Gruppe B an.

Schweden kantert Norwegen 9:1 nieder.

In der Gruppe A gewinnen die USA gegen Finnland 3:2 n.V.

Russland - Tschechien 3:0

Die vielen tschechischen Fans in der Halle in Bratislava hätten nur allzu gerne einen Treffer ihrer Lieblinge bejubelt. Doch einer hatte etwas dagegen: Russlands Goalie Andrej Wasilewski. Der Keeper der Tampa Bay Lightning parierte alles, was auf sein Tor kam. Beim Schuss von Thomas Zohorna im 3. Drittel rettete ihn der Pfosten.

Die Russen hingegen zeigten sich effektiv. Sergej Andronow (14.) und Nikita Gusew (33.) nach einer sehenswerten Kombination mit NHL-Star Nikita Kutscherow stellten die Weichen auf Sieg. Nikita Zaitsew besiegelte mit dem Empty-Netter den 3. Sieg im 3. Spiel der «Sbornaja». In der Schweizer Gruppe B liegen die Russen mit dem Punktemaximum und einem Torverhältnis von 13:2 an der Spitze.

Norwegen - Schweden 1:9

Titelverteidiger Schweden feierte nach dem 8:0 gegen Italien am Sonntag einen weiteren Kantersieg. William Nylander verzeichnete 1 Tor und 4 Assists beim 9:1-Erfolg gegen Norwegen. Die Norweger sind am Mittwoch der 4. Gegner der Schweiz.