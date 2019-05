Bei den Schweden, dem 5. WM-Gegner der Schweiz, hat sich William Nylander in Bratislava hervorgetan.

17 Tore hat die Schweiz gegen die «Keller-Teams» aus Italien (9:0), Österreich (4:0) und Norwegen (4:1) erzielt. Das ist eine stolze Zahl.

Schweden toppt diesen Wert aber locker. Gegen das gleiche – mit Verlaub: bescheidene – Trio hat «Tre Konor» 26 Mal getroffen (8:0, 9:1, 9:1). Im hochkarätigen Team, das aus 21 NHL- und 3 KHL-Profis besteht, tat sich dabei Einer hervor, der turbulente Monate hinter sich hat: William Nylander.

Lange gepokert – 28 Spiele verpasst

Flügelspieler Nylander führt gemeinsam mit dem Russen Nikita Kutscherow die Skorerliste mit 3 Treffern und 7 Assists an. Beim 9:1 gegen Österreich sammelte der 23-Jährige 5 Punkte. Mit einer Bilanz von +10 ist er in der Plusminus-Statistik zudem einsame Spitze.

Vielleicht kommen diese eindrücklichen Werte auch daher, dass Nylander noch frischer ist als mancher NHL-Spieler. Schliesslich bestritt der Rechtsschütze in der Quali nur 54 der 82 Spiele.

Dass Nylander das komplette 1. Saison-Drittel verpasst hat, daran ist er zu grossen Teilen mitverantwortlich. Nach 2 beeindruckenden Spielzeiten mit jeweils 61 Skorerpunkten für Toronto lieferte sich der Schwede mit den Maple Leafs im Herbst einen veritablen Vertrags-Poker.

Ich fühle mich grossartig. Es läuft mir richtig gut.

Der Klub bot ihm 6,5 Millionen Dollar pro Jahr, Nylander wollte 8,5 Millionen. Die Monate zogen ins Land, ohne dass man sich einig wurde. Erst am 1. Dezember, Minuten vor Ablauf der Deadline, fanden sich die beiden Parteien doch noch. Nylander unterschrieb einen mit gut 41 Millionen Dollar dotierten Sechsjahresvertrag.

Nylanders NHL-Rückkehr verlief dann wenig grandios. In den ersten 23 Spielen traf er lediglich einmal. Ende der Regular Season standen 7 Tore und 20 Assists auf seinem Konto.

Tore auch gegen die Schweiz?

An der WM verlängert Nylander seine verkürzte Saison nun. Im «Tre Kronor»-Team unter dem künftigen ZSC-Coach Rikard Grönborg gefällt es dem Weltmeister von 2017: «Ich fühle mich grossartig. Es läuft mir richtig gut.» Das will Nylander auch am Samstagabend gegen die Schweiz zeigen (ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei).

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.5.19, 16:00 Uhr