Der Schweiz reicht an der WM in Finnland im abschliessenden Vorrundenspiel gegen Deutschland ein Punkt zum Gruppensieg.

«Denen haben wir letztes Jahr richtig wehgetan.» – Ja, das kann man wohl so sagen! Nur zu gerne denkt der deutsche Verteidiger Leon Gawanke ans letzte Aufeinandertreffen mit der Schweiz. An der WM in Riga unterlag die Nati den Deutschen im Viertelfinal mit 2:3 nach Penaltyschiessen. Gawanke hatte sein Team 44 Sekunden vor Schluss in die Verlängerung gerettet.

00:31 Video Archiv: Gawankes Treffer gegen die Schweiz Aus Sport-Clip vom 03.06.2021. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Es war nicht die einzige bittere Pleite, welche die Schweizer gegen Deutschland kassiert haben. In schmerzhafter Erinnerung geblieben ist auch die Niederlage an den Olympischen Spielen in Pyeongchang, als das Fischer-Team den Deutschen in der Qualifikation für die Viertelfinals 1:2 n.V. unterlag.

Welche Siegesserie reisst?

Vielleicht ist es aus Schweizer Sicht ganz gut, begegnen sich die beiden Mannschaften in Finnland – zumindest vorerst – nicht in einem K.o.-Spiel. Die Viertelfinal-Qualifikation hat die Nati zwar längst eingetütet, das Spiel gegen Deutschland ist aber nichts weniger als das Direktduell um den Gruppensieg. Für die Schweiz präsentiert sich die Ausgangslage vielversprechend:

Ein Punkt reicht der Schweiz zum Gruppensieg. Wird die Partie also in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen entschieden, ist dieser für die Schweiz Tatsache – egal ob Sieg oder Niederlage.

Am liebsten wäre den Schweizern natürlich ein Sieg. Es wäre der 7. im 7. Spiel an der laufenden WM – eine solch makellose Bilanz hatte die Schweiz zuletzt 2013 vorzuweisen. Der Sieg gegen Kanada hinterliess auch bei den Deutschen Eindruck.

Wir sind immer zu 100 Prozent motiviert gegen die. Wenn wir alles reinhauen, werden wir gewinnen

«Das war schon ein Spiel auf einem anderen Level. Man hat da zwei Mannschaften gesehen, die in diesem Turnier sicher noch ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Medaillen geht», sagte etwa Marcel Noebels. Der Stürmer hatte vor einem Jahr im Penaltyschiessen gegen die Schweiz den entscheidenden Versuch für Deutschland verwertet – eine Augenweide von einem Penalty.

00:43 Video Archiv: Noebels beendet den Schweizer WM-Auftritt 2021 Aus Sport-Clip vom 03.06.2021. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Allerdings treten angesichts des bisherigen WM-Verlaufs nicht nur die Schweizer voller Selbstvertrauen an. Den Deutschen winkt bereits mit einem Punktgewinn ein persönlicher WM-Rekord. Nach der Startniederlage gegen Kanada (3:5) reihte die DEB-Auswahl 5 Siege aneinander.

Abgesehen vom 9:4 gegen Italien fielen diese aber allesamt knapp aus. Gegen die Slowakei, Frankreich, Dänemark und Kasachstan gewann das Team von Trainer Toni Söderholm mit jeweils nur einem Tor Differenz. Für Verteidiger Gawanke ist dennoch klar: «Wir sind immer zu 100 Prozent motiviert gegen die. Wenn wir alles reinhauen, werden wir gewinnen.»