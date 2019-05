Zu harmlose Schweizer unterliegen Russland an der WM in der Slowakei mit 0:3.

Gegen den Rekordweltmeister wirkt die Hockey-Nati müde und fehleranfällig.

Nach einem Ruhetag schliesst die Schweiz die Gruppenphase am Dienstag gegen Tschechien ab.

«Abhaken und weiter geht’s»: So hatte die Devise bei den Schweizern nach der knappen Niederlage am Samstag gegen Schweden gelautet. Ähnlich dürfte das Schlussfazit zum Spiel gegen die Russen ausfallen.

Und doch waren es zwei komplett unterschiedliche Leistungen der Hockey-Nati. Hätte der Schweden-Match mit etwas mehr Glück auch auf Schweizer Seite kippen können, blieb das Team von Patrick Fischer gegen die Russen über weite Strecken blass.

Start verschlafen

Es schien zuweilen auch, als würde die Schweiz dem kräfteraubenden Kampf gegen die Schweden Tribut zollen. Dafür sprachen u.a. ungewohnt viele Fehlzuspiele oder harmlose Torschüsse. Sinnbildlich für den glücklosen Auftritt der Schweiz steht der Auftakt. Nach nur gerade 22 Sekunden fand sich Michael Fora aufgrund eines hohen Stocks auf der Strafbank wieder.

Das Team von Patrick Fischer überstand die erste Unterzahl zwar schadlos, blieb fortan aber stark unter Druck. In der 4. Minute war es dann Artjom Anisimow, der im Slot erfolgreich nachsetzte und die überfällige Führung für Russland erzielte.

Schweizer harmlos, Russen zaubern

Ab Mitte des Startdrittels fand die Schweiz besser ins Spiel, kreierte auch die eine oder andere Torchance. Doch Goalie Alexander Georgiew kam nie wirklich in Bedrängnis.

Ganz anders die «Sbornaja». In der 27. Minute schnürten die Russen die Schweiz im Powerplay in deren Drittel ein und kombinierten so lange, bis sich die perfekte Lücke bot. Nikita Gusew auf Nikita Kutscherow, 2:0.

Der Rekordweltmeister schaltete fortan einen Gang zurück und überliess der Schweiz das Spieldiktat. Doch das Fischer-Team verfügte nicht über die Waffen, um die Russen dafür zu bestrafen. Auf der anderen Seite sorgte erneut Kutscherow mit einem weiteren toll herausgespielten Tor für den Schlusspunkt.

Nach der 2. Niederlage im 6. WM-Spiel gilt es für die Schweiz, am Montag die Batterien wieder aufzuladen. Am Dienstagmittag (ab 12 Uhr live auf SRF zwei) steht gegen Tschechien das letzte Gruppenspiel an.

