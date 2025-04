Die Eishockey-WM in Stockholm (SWE) und Herning (DEN) rückt mit grossen Schritten näher. Bevor es ab dem 9. Mai ernst gilt, steht für die Schweizer Nationalmannschaft die Euro Hockey Tour auf dem Programm.

Am Donnerstag ist Schweden in Kloten zu Gast, am Samstag duelliert sich die Equipe von Patrick Fischer in Brünn (CZE) mit Finnland, ehe tags darauf an gleicher Stätte der Gegner Tschechien heisst.

Der Kampf um die letzten Tickets

In diesen drei Tests geht es für einige Akteure im Schweizer Team darum, sich für das endgültige WM-Kader zu empfehlen – darunter auch Simon Knak (Davos), Nicolas Baechler (ZSC Lions) und Dario Rohrbach (SCL Tigers), die allesamt noch nie an einer WM aufgelaufen sind.

Rohrbach, der seit Anfang April dem Nati-Camp angehört, gibt unverhohlen zu: Jetzt noch aus der Liste des WM-Teams gestrichen zu werden, «wäre bitter». Erst recht, weil der Langnau-Topskorer in den Probeduellen mit drei Toren zu überzeugen wusste.

Ähnlich sieht's bei Knak aus, der nach starken Playoffs mit den Bündnern den Schwung in die Testspiele mitnahm. «Ich kenne meine Rolle auf dem Eis: physisch spielen und Energie hereinbringen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Spiele der Schweiz an der Euro Hockey Tour wie folgt live: Donnerstag, 1. Mai: Schweiz – Schweden ab 19:30 Uhr auf SRF info

Samstag, 3. Mai: Finnland – Schweiz ab 11:45 Uhr auf SRF zwei

Sonntag, 4. Mai: Tschechien – Schweiz ab 15:45 Uhr auf SRF info

Bestätigt: Trio nicht dabei – Fragezeichen bei Hischier

Ob es für die Neulinge reicht, hängt aber auch davon ab, ob die SIHF-Auswahl Verstärkung aus Übersee erhält. Bei den New Jersey Devils haben gleich drei Schweizer ein frühes Playoff-Aus in der NHL hinnehmen müssen. «Jetzt lassen wir sie erst mal ausruhen und dann werden wir die Fühler ausstrecken.»

An der WM werden fix nicht dabei sein: Roman Josi (Nashville), Pius Suter (Vancouver) und Philipp Kurashev (Chicago), wie Fischer bestätigte. Josi leidet noch an den Folgen einer Hirnerschütterung. Suter dürfte in diesem Sommer erstmals einen lukrativen, langfristigen NHL-Vertrag unterschreiben und kann das Risiko einer Verletzung nicht eingehen. Philipp Kurashev plagt sich mit einer Verletzung am Handgelenk herum und musste sich vor fünf Tagen operieren lassen.

Fragezeichen gibt es bei Nico Hischier: Der Devils-Captain habe in den letzten Jahren extrem viel gespielt und stand der Nationalmannschaft stets zur Verfügung, wie Fischer betonte. Doch habe man bei einem Treffen Anfang März auch festgestellt, dass dem 26-jährigen Walliser vielleicht einmal eine Pause guttun würde.

Schweden mit reichlich NHL-Power

Im Vergleich zur Schweiz kann Schweden, der Gegner vom Donnerstag, auf NHL-Glanz setzen. Nicht weniger als elf Cracks aus der besten Eishockey-Liga der Welt werden sich das «Tre Kronor»-Shirt überstreifen.

Am Matchplan der Schweiz ändert sich deswegen aber kaum etwas: «Was mir noch etwas fehlt, ist die Konsequenz – zum Beispiel in den Zweikämpfen vor dem Tor. Das ist etwas, das wir am Donnerstag gegen Schweden verbessern müssen.»

