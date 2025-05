Legende: Heisses Duell erwartet Christoph Bertschy, hier im Gruppenspiel gegen den Amerikaner Zeev Buium. key/Salvatore di Nolfi

Finalteilnahmen: Schweiz im Vorteil

Die Schweiz steht zum 4. Mal in den letzten 12 Jahren im Final. Zweimal war Schweden zu stark, letztes Jahr Tschechien. Weltmeister wurde die Schweiz noch nie. Im Gegensatz zu den USA: Die Amerikaner holten sich 1933 und 1960 den Titel. Vor 92 Jahren gelang ein Finalsieg über Kanada, 1960 gewannen die Amerikaner das olympische Turnier, das als WM zählte. Der Sieg beim olympischen «Wunder von Lake Placid» 1980 zählte hingegen nicht als WM.

Head-to-Head: 5:5

Zehnmal trafen die Schweiz und die USA in diesem Jahrtausend an einer WM aufeinander. Die Bilanz ist mit je fünf Siegen ausgeglichen. Das letzte Duell ist weniger als zwei Wochen her: In ihrem 3. Gruppenspiel schlugen die Schweizer die Amerikaner mit 3:0. Torschützen waren Damien Riat, Jonas Siegenthaler und Dean Kukan. Das letzte K.o.-Duell ging hingegen zugunsten der US-Boys aus – mit 3:0 im WM-Viertelfinal 2022.

Beste Skorer: Ausgeglichen

Chicago-Stürmer Frank Nazar (6 Tore, 6 Assists) und Rapperswils Tyler Moy (4/8) stehen mit je 12 Skorerpunkten zu Buche. Einen Zähler dahinter sind Logan Coley (4/7) und Denis Malgin (1/10) gelistet. In der Torschützenliste liegt Sven Andrighetto (7 Treffer) vor dem besten Amerikaner (Nazar).

Torhüter: Rekordmann Genoni

EVZ-Keeper Leonardo Genoni spielt eine brillante WM. Vier Shutouts stehen beim 37-Jährigen bereits zu Buche – im Halbfinal egalisierte er den Uraltrekord von Jiri Holecek (12 WM-Shutouts). Mit einer Abwehrquote von 94,6 Prozent und nur 6 Gegentoren liegt Genoni deutlich vor seinem Pendant bei den USA, Jeremy Swayman (90,5 Prozent/12 Gegentore in fast gleich vielen Einsatzminuten).

Was sagen die Buchmacher?

Die Schweiz wird bei den internationalen Wettanbietern als leichte Aussenseiterin gewertet. Bei Schweizer Anbietern sind die Quoten ausgeglichen.