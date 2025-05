NHL-Quartett und Ambühl an der WM – Silberheld Senteler nicht

Das Kader der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft für die WM in Dänemark und Schweden ist fast komplett.

Aus der NHL stossen Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Janis Moser zum Team von Patrick Fischer. Noch offen ist die Teilnahme von Kevin Fiala.

Für Sven Senteler, Silbergewinner vom letzten Jahr, ist der WM-Traum hingegen geplatzt.

4 Tage vor dem WM-Start hat Nationaltrainer Patrick Fischer den grössten Teil seines WM-Kaders zusammen. Bestätigt sind die Teilnahmen der NHL-Cracks Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler (alle New Jersey Devils) und Janis Moser (Tampa Bay). Noch offen ist die Teilnahme von Kevin Fiala (L.A. Kings).

Aus dem Kader gestrichen wurden Sven Senteler, Samuel Walser, Roger Karrer und Fabian Ritzmann. Überraschend kommt das Aus von Senteler, der letztes Jahr in Tschechien noch Silber gewonnen hatte.

20. WM für Ambühl

Damit wird Fischer mit Routinier und WM-Rekordmann Andres Ambühl sowie 7 Neulingen in die Titelkämpfe in Dänemark und Schweden starten. Für Ambühl werden es die 20. Weltmeisterschaften sein. Erstmals an einer WM dabei sind Goalie Stéphane Charlin, Verteidiger Tim Berni sowie die Stürmer Nicolas Baechler, Simon Knak, Tyler Moy, Dario Rohrbach und Sandro Schmid.