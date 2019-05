Legende: Sven Andrighetto .. ... gehörte bereits dem Silberhelden-Team 2018 an. Freshfocus

Andrighetto frühestens gegen Lettland dabei

Der mit Colorado Avalanche ausgeschiedene Stürmer Sven Andrighetto stösst als Nachrücker zum Schweizer Nationalteam an die WM in die Slowakei. Laut Swiss Ice Hockey hat der Stürmer die Freigabe von Colorado Avalanche erhalten. Der 26-jährige Zürcher wird am Sonntag in Bratislava zum Schweizer Team stossen. Allenfalls wird er bereits am Sonntagabend gegen Lettland eingesetzt.

Definitives Schweizer WM-Aufgebot Tor (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Bern), Robert Mayer (Genf-Servette). Verteidigung (8): Raphael Diaz (Zug), Michael Fora (Ambri-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Joël Genazzi (Lausanne), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Romain Loeffel (Lugano), Janis Moser (Biel), Yannick Weber (Nashville Predators/NHL). Sturm (15): Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Colorado Avalanche/NHL), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne), Kevin Fiala (Minnesota Wild/NHL), Gaëtan Haas (Bern), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Grégory Hofmann (Lugano), Philipp Kuraschew (Québec Remparts/QMJHL), Lino Martschini (Zug), Simon Moser (Bern), Vincent Praplan (Springfield Thunderbirds/AHL), Damien Riat (Biel), Noah Rod (Genf-Servette), Tristan Scherwey (Bern).