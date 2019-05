Legende: Kam nicht zum Einsatz Damien Riat muss die Heimreise antreten. Freshfocus

Für Damien Riat ist die WM ohne Einsatz zu Ende. Nach dem Zuzug von NHL-Stürmer Sven Andrighetto (Colorado Avalanche) hatte Patrick Fischer einen überzähligen Spieler im Kader. Riat muss am Montag die Heimreise antreten, wie der Hockey-Verband vermeldet. Der Stürmer des EHC Biel war noch nicht offiziell beim Turnier gemeldet worden.

Wie der Verband bekannt gab, kam Andrighetto am Sonntag in Bratislava an und absolvierte unmittelbar nach seiner Anreise das erste Training mit der Nati. Gegen Lettland kam er noch nicht zum Einsatz, doch Fischer wird beim nächsten Spiel am Dienstag gegen Österreich (live auf SRF zwei, 20:15 Uhr) auf seine Dienste zählen können.