Sensation in Prag

In der «Schweizer» Gruppe A feiert Österreich in Prag einen 3:2-Triumph über Finnland in letzter Sekunde.

Nach der knappen 5:6-Niederlage gegen die Schweiz und dem Wahnsinns-Comeback gegen Kanada (6:7 n.V.) ist es das nächste Ausrufezeichen.

Benjamin Baumgartner, Stürmer vom SC Bern, avanciert zum Matchwinner 0,2 (!) Sekunden vor der Schlusssirene.

Wer hätte das gedacht? Österreich hat die vermeintliche Übermacht Finnland mit 3:2 in die Knie gezwungen und das nach einem 0:2-Rückstand. Damit ist unserem östlichen Nachbarn nach dem unglaublichen Comeback gegen das mit NHL-Stars gespickte Kanada (6:7 n.V.) ein weitere Sensation gelungen.

Umjubelter Siegtorschütze war Benjamin Baumgartner. Der 24-jährige Stürmer vom SC Bern zog wenige Sekunden vor Schluss aus der Distanz ab, sein Handgelenkschuss flog unberührt durch das Gewühl vor dem finnischen Tor und landete 0,2 (!) Sekunden vor der Schlusssirene hinter Finnland-Goalie Harri Säteri im Netz. Bei den Österreichern herrschte erwartungsgemäss Ekstase pur, bei den Finnen auf der anderen Seite Konsternation.

01:08 Video Mit der Schlusssirene: Baumgartner sorgt für Austria-Ekstase Aus Sport-Clip vom 16.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Frühe Rückschläge

Trotz den starken Leistungen gegen die Schweiz und Kanada in den Spielen zuvor, hatte sich ein österreichischer Erfolg über Finnland bis ins Schlussdrittel nicht angedeutet. Schon früh lag das Team des Schweizer Trainers Roger Bader mit 0:2 im Hintertreffen.

Saku Mäenalanen, Stürmer der SCL Tigers, traf nach nicht einmal 3 Minuten zum 1:0. 5 Zeigerumdrehungen später erhöhte Finnlands 20-jähriger Shootingstar Oliver Kapanen mit seinem bereits 6. WM-Treffer auf 2:0.

Besonders im Startdrittel hatten die Österreicher Mühe, sich überhaupt Chancen herauszuspielen. Im Mittelabschnitt besserte sich das Spiel der Aussenseiter. Belohnt wurde dies mit dem Anschlusstreffer durch Mario Huber nach einem feinen Spielzug über Captain Thomas Raffl (24.).

Aberkannter Ausgleich

Gegen Ende des 2. Drittels roch es plötzlich nach dem Ausgleich, als Österreich gleich zweimal nacheinander in einem Powerplay agieren konnte. Trotz grössten Bemühungen und einigen Abschlüssen wollte das 2:2 aber noch nicht gelingen.

In der 45. Minute lag die Scheibe dann doch im finnischen Tor. Nach einer Videoüberprüfung wurde der vermeintliche Ausgleich durch Ambri-Stürmer Dominic Zwerger aber wegen Torhüterbehinderung zurückgenommen.

01:20 Video Zwerger-Tor aberkannt, Nickl-Ausgleich zählt Aus Sport-Clip vom 16.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Die Hartnäckigkeit der Österreicher, die spätestens nach dem 1:2-Anschlusstreffer an eine weitere WM-Überraschung glaubten, zahlte sich in den letzten Minuten aus. Verteidiger Thimo Nickl erzielte erst mit einem Weitschuss den 2:2-Ausgleich (50.), dann überstanden die Österreicher eine Unterzahlsituation schadlos und letztlich sorgte Baumgartner für Jubelstürme in der letzten Sekunde.

Für Österreich war es nicht nur der 1. Sieg an dieser WM, sondern auch überhaupt der 1. WM-Triumph über Finnland.