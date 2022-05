Eishockey ist in Finnland klar die beliebteste Sportart. Sorgt das Nationalteam auf dem Eis für Furore, wie zuletzt bei den Olympischen Spielen in Peking, können auch die sonst eher kühlen Finnen ihre Begeisterung kaum zurückhalten. Mit Pokalen geht's dann auch gerne in die Sauna, wie Biels Finne Toni Rajala erklärt. Wie die Fans «Suomi» am liebsten antreiben und was Eishockey auf Finnisch heisst, erfahren Sie im 3. Teil des Sprachkurses.

Folge 1: Sauna

Dass die Finnen Weltmeister im Saunieren sind, ist bekannt. Doch wie verhält man sich richtig in der finnischen Sauna? Was muss man sagen, damit mehr Wasser aufgegossen wird? Und warum darf man nicht beleidigt sein, wenn man nicht gegrüsst wird? Das alles erklärt Biels Finne Lauri Korpikoski im 1. Teil der Serie «Finnisch für Anfänger».

Mit diesen Begriffen findet man sich in der finnischen Sauna zurecht

Folge 2: Kaffee

In kaum einem Land wird so viel Kaffee getrunken wie in Finnland. Doch wie kommt man im Norden Europas zum beliebten Wachmacher? Welche Süssigkeit wird gemeinhin zum Kaffee bestellt? Und was hat das Ganze mit einem Ohr auf sich? Das alles erfahren Sie im 2. Teil der Serie «Finnisch für Anfänger».