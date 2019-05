Der Weltmeister schlägt ein aufmüpfiges Lettland in der Slowakei denkbar knapp und qualifiziert sich für die WM-Viertelfinals.

Schweden wendet heikle Ausgangslage in extremis ab

4 Minuten vor Schluss komplettierte Lettlands Roberts Bukarts seinen persönlichen Hattrick und glich die Partie zum 4:4 aus – scheinbar. Schweden-Coach Rikard Grönborg nahm die Coaches Challenge wegen Offsides.

Die Schiedrichter nahmen sich geschlagene 5 Minuten Zeit für die Analyse. Am Ende entschied das Gespann, die Offside-Situation sei nicht eindeutig genug, um seine erste Entscheidung zu revidieren.

Ins leere Tor ins Glück

Schweden erhielt eine 2-Minuten-Strafe wegen der gescheiterten Challenge – und Lettland benötigte noch einen Treffer, um seine Chancen auf eine Viertelfinal-Qualifikation zu erhalten (und gleichzeitig zu erhöhen).

Lettlands Viertelfinal-Chancen Hätte Lettland diese Partie in der regulären Spielzeit gewonnen, wäre die Ausgangslage für Schweden ziemlich prekär geworden: Lettland (gegen Norwegen) hätte punktemässig ausgleichen können, wenn Schweden gleichzeitig sein letztes Gruppenspiel gegen die ungeschlagenen Russen verloren hätte. Dann wäre Lettland weiter gewesen ... ... wenn die Schweiz gegen Tschechien mindestens 1 Punkt geholt hätte.

... wenn sie mit mindestens 2 Toren Unterschied gegen Schweden gewonnen hätten.

Doch «Tre Kronor» überstand die Unterzahl und markierte 34 Sekunden vor der Schlusssirene in der Person von Dennis Rasmussen den Empty Netter – die Entscheidung.

Lettland bewies Kämpferqualitäten

Zuvor hatte Bukarts den Aussenseiter bereits zweimal in Überzahl zurück ins Spiel gebracht, im Mitteldrittel waren die Letten gar mit 3:2 in Führung gegangen. Ein schwedischer Doppelschlag durch Anton Lander und Patric Hörnqvist (50./51.) schien die Partie zugunsten des Weltmeisters zu entscheiden. Doch Lettland kam erneut zurück – am Ende vergebens.

Resultate Übersicht Gruppe B

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.05.19, 20:00 Uhr