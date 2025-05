Die Nati steht vorzeitig im Viertelfinal und hat beste Chancen auf einen Top-2-Platz in der Gruppe. Aber was heisst das für den weiteren Verlauf?

Legende: Es ist noch offen, ... ... ob die Schweizer Fans für den WM-Viertelfinal in Herning bleiben können oder nach Stockholm reisen müssen. Reuters/David Cerny

Die WM-Gruppenphase geht langsam, aber sicher in die entscheidende Phase. Die ersten Teams, darunter auch die Schweiz, haben ihr Ticket für die K.o.-Phase vorzeitig gelöst. In den verbleibenden Vorrundenpartien geht es noch darum, sich für den Viertelfinal eine möglichst gute Ausgangslage zu schaffen.

Vieles hängt von Dänemark ab

Mit 4 Siegen und 13 Punkten aus den bisherigen 5 Spielen ist die Nati auf bestem Weg, die Gruppe B in den Top 2 zu beenden. Im Normalfall würde dies bedeuten, dass die Schweiz erstens für ihren Viertelfinal in Herning bleiben kann und zweitens der Gegner aus der Gruppe A von Stockholm nach Dänemark dislozieren muss.

Es gibt allerdings 2 Szenarien, bei denen eine Ausnahmeregelung zugunsten der Co-Gastgeber zur Anwendung kommen würde:

Belegt Dänemark in der Gruppe B Platz 3 oder 4 und die Schweiz wird Zweiter, darf der Co-Gastgeber für den Viertelfinal in der Heimat bleiben , während der Zweitplatzierte frühzeitig nach Stockholm muss.

und die Schweiz wird Zweiter, darf der , während der Zweitplatzierte frühzeitig nach Stockholm muss. Im Falle, dass es im Viertelfinal zum Duell zwischen den beiden Co-Gastgebern Schweden und Dänemark kommt, würden die Viertelfinals innerhalb der Gruppen ausgespielt. Der 1. der Gruppe B würde in Herning auf den 4. der Gruppe B treffen, der 2. auf den 3. Dasselbe in der Gruppe A in Stockholm.

Kanada und Schweden vermeiden

So oder so tut die Schweiz gut daran, die letzten beiden Gruppenspiele nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Mit 6 Punkten gegen die beiden Underdogs Ungarn am Sonntag und Kasachstan am Montag würde sich die Nati durchaus noch ins Gespräch um Platz 1 in der Gruppe B bringen. Allerdings braucht es dafür gleichzeitig einen Ausrutscher Tschechiens, das eine seiner verbleibenden Partien verlieren müsste.

Schweden und Kanada stehen in der Gruppe A noch ohne Punktverlust da. Es wäre eine grosse Überraschung, wenn die beiden Topfavoriten auf den WM-Titel nicht die ersten beiden Ränge belegen würden. Deshalb wäre es umso wichtiger, wenn die Schweiz die Gruppe B in den Top 2 beenden könnte. In diesem Fall würde man Schweden und Kanada im Viertelfinal mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Weg gehen.

Eishockey-WM 2025