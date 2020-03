Seit mehreren Tagen und speziell seit den verschärften Massnahmen des Bundesrates zur Bewältigung der Corona-Krise vom vergangenen Freitag steht eine Absage der Eishockey-WM im Mai im Raum.

Knapp 8 Wochen vor dem Eröffnungsspiel äussert auch IIHF-Präsident René Fasel grosse Bedenken bezüglich einer Durchführung. Am frühen Sonntagabend in der SRF-Sendung sportpanorama plus wollte der Schweizer aber keine definitive Empfehlung abgeben:

«Mit der aktuellen Faktenlage ist es kaum vorstellbar, dass die WM durchgeführt wird. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen im Land.»

«Es geht nun darum, dass die Lage besprochen wird – mit allen Beteiligten. Wir haben noch etwas Zeit und möchten den Entscheid mit klarem Kopf fällen.»

Am Dienstagnachmittag will Fasel in einer Telefonkonferenz mit den nationalen Verbänden über das weitere Vorgehen diskutieren. Er sei froh, wenn bis Ende der Woche ein Entscheid gefällt werden könne.

